زيدان عن هازارد : أتمنى أن أراه قريبًا معنا

وجهت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية صدمة لجماهير ريال مدريد بشأن موعد عودة البلجيكي إيدن هازارد، نجم ريال مدريد، للملاعب في ظل غيابه منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة، إن“هازارد لن يعود إلى الملاعب إلا بعد نهاية التوقف الدولي المقبل في نوفمبر، أي أنه يحتاج للأقل 3 أسابيع أخرى“.

وسيغيب النجم البلجيكي عن مواجهات فريقه ضد برشلونة، وبروسيا مونشنغلادباخ، وهويسكا، وإنتر ميلان، وفالنسيا، بينما قد يكون جاهزًا لمواجهة فياريال، يوم 22 نوفمبر المقبل.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أعرب عن أمله بعودة هازارد من جديد لصفوف فريقه في أسرع وقت ممكن.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ضد شاختار:“إصابة هازارد طالت أكثر من المتوقع، لكنه عاد للتدريبات على العشب مؤخرًا، وأثق بمن يعملون معه، وأتمنى أن أراه قريبًا معنا، وأن يظل متواجدًا طوال الموسم“.

يذكر أن هازارد تعرض لأكثر من إصابة خلال تواجده في صفوف ريال مدريد، لتؤثر بالسلب على مسيرته مع الفريق، سواء في الليغا أو دوري أبطال أوروبا.

وسيفتح ريال مدريد مواجهاته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد شاختار دونيتسك وفي نفس المجموعة معه بروسيا مونشنغلادباخ، وإنتر ميلان.

ويحل ريال مدريد ثالثًا في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات بفارق نقطة عن المتصدر ريال سوسيداد، والوصيف فياريال، اللذين لعبا مباراة أكثر، بينما يأتي برشلونة تاسعًا بـ7 نقاط من 4 لقاءات.