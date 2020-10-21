صحة كوردستان تكشف عدد المصابين بكورونا من الكوادر الطبية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أن نحو 2445 من الأطباء والكوادر الصحية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقال د. آسو حويزي في منشور على صفحته بموقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك”: “هناك ارتفاع في عدد الأطباء والكوادر الصحية المصابين بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1100 إصابة في أربيل، و750 اصابة في السليمانية، و580 إصابة في دهوك، بالاضافة الى تسجيل اكثر من 15 اصابة في مدينة حلبجة لغاية الآن “.

وأضاف، “من خلال التزامنا بالارشادات الوقائية، لن نحمي انفسنا وعوائلنا من هذا الفيروس فحسب، بل سنحمي ايضا حياة هؤلاء الموظفين الذين يعملون في الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء”.

ومع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان منذ تسجيل أول حالة في الأول من آذار/مارس الماضي، تتزايد المخاطر المحدقة بالكوادر الصحية التي تتعامل مع المصابين.