غوارديولا: أنا المسؤول عن الخروج أمام ليون

اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بمسؤوليته حول الخروج من النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعب “الاتحاد” منافسه بورتو في الجولة الأولى من دور المجموعات من المسابقة القارية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “اربيل”.

وبدأ الإسباني حديثه عن مباراة بورتو وكيفية الاستفادة من الفوز أمام آرسنال وقال: “علينا استغلال فوزنا المهم أمام آرسنال خاصة بعد النتائج المخيبة في البداية لأننا كنا أمام فريق قوي ولدى لاعبيهم انسجام وتناغم كبيرين، لكن في النهاية، فوز مهم مع غياب لابورت ودي بروين”.

وتابع: “سنحاول تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وهناك لاعبين ننتظر عودتهم إلى الفريق في الفترة المقبلة مثل جابريل خيسوس، كيفن دي بروين، إيمريك لابورت مع عودة في الأيام الماضية لزينتشينكو وجوندوجان وبرناردو وكانسيلو”.

وأضاف: “الخروج أمام ليون كانت لحظة صعبة، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه ذلك، لكن علينا أن نقبل حقيقة أننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لم نلعب بشكل سيء ورغم ذلك ارتكبنا أخطاءً كبيرة لا يمكن أن تقع بها في هذه البطولة”.

وواصل تصريحاته: “كان لدي شعور بأننا قريبين من الوصول إلى النهائي، لكننا خرجنا من البطولة بسبب أخطاءً والتي تجعلك تشعر أننا لا نستحق أن نصل إلى هذه المرحلة، الأمر مختلف بين نادٍ وآخر خاصة من اعتاد التواجد في المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا، لذلك علينا القيام بواجباتنا بطريقة مختلفة”.

واستمر: “لا ألوم لاعب واحد عن مستوى الفريق في دوري أبطال أوروبا، أنا المسئول عن هذا الأمر، ما زال أمامنا مشوار طويل للوصول إلى النهائي وعلينا أن نتعلم من أخطاءنا وأثق في جميع اللاعبين الموجودين لأنه يتسمون بالنضج الكبير”.

وعن نقاط القوة في بورتو: “من أقوى الفرق في البرتغال، يمتلكون عقلية الفوز ولاعبون يتمتعون بقوة جسدية قوية مثل بيبي، لكنني أعتبرها مباراة قوية دائمًا كلما واجهت بورتو”.