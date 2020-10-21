محافظ البنك المركزي يبحث فرص الاستثمار مع مصارف ألمانية كبيرة

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، فرص الاستثمار مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة.

وقال البنك المركزي في بيان إن “محافظ البنك المركزي العراقي عقد هذا اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة، وبحثت الإجتماعات فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية والتي لاقت استجابة عالية من المصارف الألمانية حيث أكدت على رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا”.

وأضاف البيان أن “المحافظ شارك برفقة وزير المالية علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الألمانيتين وذلك في اطار الزيارة الجارية الى المانيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدية وآفاقها المستقبلية”.