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مقتدى الصدر يوّقف برنامجا حواريا بتلميح مبطن تهديدا !! ..

بقلم مهدي قاسم

إلى جانب كون  سجل مقتدى الصدر الأسود يعج بجرائم ومجازرعديدة ارتكبها بأيدي أعوانه و أتباعه ،  طبعا بعد تحريض منه ، فأنه حتى كرجل دين لم يرتق ــ فقهيا ــ  إلى مستوى خريج  طالب حوزوي  عادي ، بالرغم من ” غيبته الكبرى و الصغرى ” التي أعلن عنها مرارا و تكرارا ” مختفيا و متفرغا للعلم ” ليبرز ظاهرا في كل مرة في وسط ” مكان جماهيري ” الذي  يستطيع أن يمارس هناك تهريجه ومواقفه وتقلباته السياسية على طول و عرض الخط  ، و بفضل هذا الدور التهريجي عاش ويعيش حياة أمير باذخة و غير متوّج ” :   خزينة مال التيار الصدري مفتوحة أمامه وتحت تصرفه ، طائرة شخصية خاصة ، و أرتال  من سيارات الجاسكر ، ولكنه مع ذلك لا يكتفي بهذا المقدار الكبير من سلطة ونفوذ ومال  وجاه وفخفخة ، بل يصّر على أن يكون ــ إلى جانب كل هذا ــ أن يكون صاحب دولة عميقة داخل الدولة العراقية ، ليقرر حسب مزاجه المتقلب كيف تجري الأمور  السياسية   والاجتماعية والفكرية والثقافية  وغيرها وفقا لعقليته تلك ، وإذا ما جرت الأمور على غير ماهو يرى ويعتقد ويتصور فإنه يأخذ بالتلميح المبطن بالتهديد من نوع ” جرة أذن ” كما يسميه  ــ فيؤمر بلطجياته القيام بعمليات اعتداء وقتل  ، على الأقل هذا ما فعله مع المتظاهرين مرارا..

والآن وفي هذه المرة لم يعجبه الحوار الذي أجرته  قناة  ” العراقية ” مع رجل الدين السيد كمال الحيدري  والذي تطرق من خلال  إلى ” مسألة التكفير ” في الإسلام ، فكتب  ” نبي العبيد ” مقتدى الصدر  في” تغريدة ” معترضا بأسلوب أقرب إلى التهديد المضمر ، فخاف مقدم البرنامج  ــ الذي يعرف جيدا ماذا يعني اعتراض  أوتلميحات مقتدى الصدر  وماذا سيكلفه فيما بعد، لو واصل بث البرنامج ــ  متراجعا إلى درجة  قرر إلغاء البرنامج و عدم نشر حلقات جديدة منه ..

ودرء لأي سوء فهم  أو تأويل  ، فأنا هنا لستُ بصدد الدفاع عن السيد كمال الحيدري لأنه هو قادر على ذلك  بكل إمكانية و  جدار قد يتمتع بهما ، أولا، ولأنني لستُ ممن يحبذون الدخول في مجادلات وخلافات  فكرية ذات منحى  فقهي عويص و سقيم  وذلك  لشعوري بعدم جدوى ذلك إطلاقا  هذا ثانيا ، إنما مايعنيني هنا  وبالضبط هو سطوة مقتدى الصدر القوية  ومخلبه الغوغائي الذي أخذ يزداد طويلا يوما بعد يوم ، بحيث يستطيع بتلميح واحد أن يوّقف برنامجا فكريا ، حواريا ، في مؤسسة إعلامية تابعة للدولة ، وفوق ذلك في دولة يُقال أن نظام الحكم فيها تعددي وديمقراطي !! ..

بينما هذه الحقيقة المريرة تدعم صحة  ما طرحته  لمرات عديدة ، معبرا عن عتقادي  بكون  هذا النظام  ليس سوى  نظاما سياسيا هجينا ومشوّها سقيما تقوده  تنظيمات  عصابات نهب ولصوصية وبلطجيات قتل وقمع و سلب ، حيث أن مقتدى الصدر وحزبه الصدري يشكّل أحد وأخطر أقطاب هذا النظام الفاسد والمشوّه الهجين .

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