نائب : امريكا وقفت ضد التعاقد مع روسيا لشراء منظومة إس 400

اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، الولايات المتحدة الامريكية بانها وقفت بالضد من توجه الحكومة العراقية بشراء منظومة الدفاع الجوي السروية إس 400.

وقال كريم في تصريح ان “ العراق كان من المفترض ان يتعاقد مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي اس 300 و اس 400 الا ان الجهات الامريكية هي من وقفت ضد هذا التوجه”، لافتا الى ان “امريكا ترفض بشكل صريح امتلاك العراق منظومة دفاع جوية متطورة”.

واضاف ان “امريكا لم تقدم اي بدائل عن منظومة الدفاع الجوية الروسية بل وقفت كجر عثرة قبالة شراء اس 300 و 400″، مبينا ان “وزير الدفاع تعاقد مع عدد من الدول لشراء الاسلحة والاليات الان ان تلك التعاقدات خالية من منظومة الدفاع الجوية الى الان”.

وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد قد توجه، في وقت سابق، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا والمانيا وبريطانيا للتعاقد مع تلك الدول بشأن شراء الاسلحة وتعزيز قدرات الجيش العراقي. انتهى 25 ت