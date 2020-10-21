وزير التعليم: خطة الجامعات تمتاز بالمرونة وهي على قدر عال من الجاهزية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الثلاثاء، إن خطة الجامعات “تمتاز بالمرونة وعلى قدر عال من الجاهزية”، في حين أشار إلى إضافة درجة للناجحين من الدور الأول.

وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم حيدر العبودي في بيان إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على استحداث كلية الطب في جامعة سومر لاستكمال استحداثات الكليات والأقسام ضمن خطة القبول في الجامعات للعام الدراسي 2020 /2021”.

وأضاف، أن “الموافقة على استحداث كلية الطلب في جامعة سومر في محافظة ذي قار تأتي ضمن متطلبات خطة القبول التي وجه باستكمالها معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2021/2020 ليرتفع بذلك عدد الكليات المستحدثة الى ثمانية فضلا عن عشرين قسما وفرعا في خمس عشرة جامعة بمختلف الاختصاصات”.

وتابع، أن “هذه الاضافات مثبتة في دليل الطالب للقبول المركزي الذي أطلق هذا اليوم”، لافتاً إلى أن “وزير التعليم العالي أكد أن خطة الجامعات تمتاز بالمرونة وهي على قدر عال من الجاهزية في التعامل مع هذا الملف الذي تحكمه سياقات علمية وضوابط ترسم معالم التنافس بين الطلبة وتتيح لهم المفاضلة على وفق الاستحقاقات التي منها الدرجة المضافة للناجحين في الدور الأول”.