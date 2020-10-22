التربية تُصدر تعليمات نقل الطلبة بين المدارس المهنية للعام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية ، تعليمات وشروط تخص نقل طلبة المدارس المهنية بين المحافظات للعام الدراسي الجديد.

وأشار بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي في الوزارة إن المديرية العامة للتعليم المهني ، أصدرت تعليمات وزارية بشأن نقل طلبة المدارس المهنية داخل محافظة بغداد وخارجها ، حيث تنص تلك الشروط بعدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للمرحلة المنتهية من الأقسام المهنية في المحافظات كافة ، الى الأقسام المهنية في محافظة (كركوك ، الانبار، صلاح الدين) ، وكذلك يُمنع نقل الطلبة للمرحلة المنتهية من المدارس الصباحية الى نظيرتها في المسائية .

وأضاف، أنهُ يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغيرها للنصف الأول داخل وخارج المحافظة لغاية الـ30 من شهر تشرين الثاني من كل عام ، هذا ويُمنع نقل الطالب بعد نصف السنة بين الأقسام المهنية وداخل القسم نفسه ، إلا في حالة نجاح الطالب أو الإكمال أو في حالة تقديم ما يثبت نقل الطالب مع عائلته .

وتابع البيان إن ، نقل الطلبة بين اقسام التعليم المهني في بغداد والمحافظات يكون من صلاحية مدراء الأقسام ويتحملون المسؤولية بذلك ، بشرط وجود اختصاص للطالب.