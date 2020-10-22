القاضي برلمانيا

القاضي ناصر عمران

نتفق أن صفة القاضي / السلطة والوظيفة مرتبطة بالاستمرارية بأداء الوظيفة، فهذه المهنة المقدسة والمرتبطة بالحكم والقضاء لها اعتباراتها ولابد من التمييز بين الذات كمنتج شخصي وبين الذات الوظيفية التي تقترن بصفة القاضي، واذا كانت صفة القاضي مقترنة بأداء الوظيفة القضائية، فان لها صفة اعتبارية ايضاً مقترنة بالحقوق الشخصية للفرد فممارسة المهنة القضائية والجلوس على دكة القضاء هو اعتبار تحصيلي لا يمكن تجريد الشخص منه بمجرد ترك الوظيفة، لذلك تظل صفة القاضي مقترنة به كما هي صفة المناصب المهمة التي تقترن بالتسميات الدالة عليها والتي ترتبط بذات متوليها بالرغم من تركه لها مثاله مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولذلك تقترن صفة التقاعد او صفة السابق بالقاضي، لذلك يدخل الكثيرون وبخاصة في الجانب الاعلامي في اشكالية القاضي عند تسنمه وظيفة تنفيذية خارج السلطة القضائية فهو لا يحمل هذه الصفة كقاضي عند ادائه لعمل اخر ويتصف بالمنصب الذي يتولاه.

ومن هذه الاعمال التي تبعد القاضي عن صفته القضائية دون ان تجرده من اعتباراته التحصيلية هو العمل البرلماني، والحقيقة ان حق الترشح لمجلس النواب وهو من الحقوق السياسية الخاصة بالإنسان ولا يوجد في القانون العراقي ما يمنع القاضي من الترشح لمجلس النواب، بعكس قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 في المادة (73) والذي ينص بشكل صريح في الفقرة الثانية منه على ما نصه: (يحضر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالاتهم)، وينتهي ارتباط القاضي بعد فوزه في الانتخابات النيابي قبل اداء اليمين القانونية نائباً في مجلس النواب والعمل الجاري ان القاضي يقدم استقالته من العمل القضائي وينفك ليلتحق بعمله الجديد، فلا يجوز للقاضي الجمع بين العملين القضائي والبرلماني.

والحقيقة وبالمتابعة لعمل مجلس النواب والقضاة الذين نجحوا في الوصول الى مجلس النواب بعد مرحلة التغيير النيساني الذي شهده العراق سواء عن طريق مراكز البحوث والدراسات او المراكز البحثية المتابعة لعمل مجلس النواب او عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة او مواقع التواصل الاجتماعي، فان هناك امورا وجد القضاة المرشحون انفسهم إزاءها فالترشيح لابد ان يتم عن طريق كيانات وائتلافات سياسية، نعم في القانون الانتخابي ان هناك ترشح بقائمة مفردة وهناك قوائم انتخابية لمستقلين او مهنيين لكنها بالاستقراء العملي للنتائج الانتخابية تصطدم بالنظام الانتخابي الذي لا تجد القوائم المفردة والقوائم المستقلة فرصتها الكبيرة في الوصول الى قبة البرلمان، فثمة عتبة انتخابية تفرض على القائمة الحصول على مجوعة من الاصوات للوصول اليها حسب القانون الانتخابي وهذا الأمر غير متيسر على القوائم المفردة او المستقلة، لذلك رشح القضاة انفسهم بقوائم وائتلافات لها حضورها السياسي باعتبارها قوائم لها تجربتها السابقة ولها حضورها في الادارة التنفيذية للحكومة ومجالس النواب السابقة والقانون الانتخابي يصب بمصلحتها وان تحقيق الفوز في الانتخابات يقتضي اختيار احد هذه القوائم للترشح من خلالها وهو ما فعله القاضي باعتبارهم مرشح مستقل ضمن القائمة وهو استفتاء لمقبولية القاضي شعبيا في تولي المنصب النيابي والحصول على اصوات الناخبين يعني ان المواطن وضع ثقته في المرشح القاضي ليكون ممثله في مجلس النواب بصفته رجل قانون وقضاء ومجلس النواب بأمس الحاجة لوجود رجال قانون وقضاء في المؤسسة الصانعة للتشريع القانوني.

واذا علمنا ان الدعاية الانتخابية يسبقها نشاط اجتماعي وان القاضي ليس لديه النشاط الاجتماعي كغيره من المرشحين بحسب طبيعة عمله امكننا معرفة اهمية نجاح القاضي في الوصول الى مجلس النواب عن طريق اصوات الناخبين وكم كنا نتمنى لو ان السادة النواب من القضاة كتبوا عن تجربتهم في العمل البرلماني للاطلاع على ورؤيتهم المستقبلية عند العمل في مجلس النواب والمتحقق منها وغير المتحقق وأسباب كل ذلك للكتابة عن هذه التجربة بالاستناد الى تجارب القضاة والاشارة اليها، الا ان ذلك لم يحصل وبالتأكيد ان ذلك سيحصل مستقبلاً، لكننا يمكن ان نؤشر ومن خلال المتابعة ان ما يحسب لتجربة القاضي البرلمانية هو الحصول على ثقة الناخب والتزامه واحترامه للمنصب الذي يمثله وبالتأكيد للموقع القادم منه، مع ان هناك صعوبات كثيرة رافقت عمله الا اننا نؤشر على تجربة القاضي البرلمانية ان القاضي / النائب ظل حبيس رؤية القائمة التي قدمته كمرشح فصار ضمن التكتلات السياسية في مجلس النواب مع انه مستقل واستقلاليته كانت لابد ان تنعكس عند ادائه لدوره البرلماني وان اختلفت مع توجهات قائمته الانتخابية، وكم كنا نتمنى ان نرى منهج ورؤية القاضي / النائب في عمله البرلماني بشقيه المهمين : الرقابة والتشريع ففي الجانب الرقابي يمتلك النائب تجربة كبيرة في تطبيق القانون لا يملكها غيره من النواب الاخرين واعتقدنا اننا سنرى رقابة تشريعية واستجواب برلماني يتماهى مع الضخامة القانونية للنائب وتكون محط دراسة الاكاديميين في العمل النيابي فضلاً عن حديث الرأي العام والاعلام وقبلها المواطن وفي النهاية تنعكس ايجابا على عمل البرلمان، لكننا لم نلاحظ ذلك، ولاحظنا ان النائب القاضي دخل ضمن مسيرة العمل البرلماني القائم على التجاذبات السياسية او الاتفاقات السياسية وكان صوتاً للتحالف المنتمي اليه اكثر منه نائبا مستقلاً له رؤيته ومنهجيته في مجلس النواب. بل اننا لم نر للنائب اي دور في تشريع القوانين المنظمة للسلطة القضائية وجاءت بشكل معتل بمجملها وخارج السياقات التنظيمية لرؤية السلطة القضائية لذلك لم تصمد بكليتها احيانا او ببعض موادها القانونية امام النقض الدستوري، ولم يكن له دور في الدفع بالقوانين على الاقل المنظمة للسلطة القضائية والمعززة لاستقلالية القضاء والقضاة كما لم يكن له دور واضح ومؤثر في عمل اللجان باعتباره عضواً فيها واهمها :

اللجنة القانونية ولجنة النزاهة البرلمانية والتي اعتقدنا بانهما سيكونان من انشط اللجان ويمنحان العمل البرلماني رؤية ومنهجا وعملا جديدا ومتغيرا الا ان الحال لم يكن بحسب المتوقع، ان تجربة القاضي البرلمانية لم تكن بالمستوى الذي كان الجميع يطمح برؤيتها، فالقاضي له حضوره سواء اكان في العمل القضائي او اي عمل اخر ونجاحه سيكون انعكاسا بالتأكيد علي مؤسسته القادم منها وعلى المؤسسة التشريعية التي يمثلها، لذلك نرى بان وجود القاضي في المؤسسة التشريعية مهم جدا لتحقيق التنوع في مجلس النواب بوجود رجال يحملون ثنائية القانون والقضاء ويمنحون المؤسسة التشريعية فاعليتها وبخاصة في اللجان القانونية الصانعة للتشريع وهو علامة صحة لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق النظام الديمقراطي والمؤسسة القضائية هي المحور الرئيس والضامن للحقوق والحريات وهي الساحة الحقيقية لتطبيق القوانين وكلما كانت القوانين من الاهمية بحسب منظومتها الصانعة إنسانياً ووطنياً وقانونياً كلما كان التطبيق القضائي سليماً واخيراً كلنا آمل في ان نرى القاضي في العمل البرلماني مستقبلا اكثر استثناءً وفاعلية وتأثيرا في المؤسسة التشريعية.