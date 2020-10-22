تسمية قضاة بحوادث الاعتداء على الكوادر الصحية

بغداد / إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الاعلى عن تسمية قاضٍ في كل رئاسات محاكم الاستئناف يختص باستقبال البلاغات المباشرة عن حوادث الاعتداء على الكوادر الصحية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” رئاسات محاكم الاستئناف قامت بتسمية قاضٍ يختص باستقبال البلاغات المباشرة عن حوادث الاعتداء على الاطباء ومنتسبي المؤسسات الصحية”.

وأضاف أن ” رئاسة هيأة الاشراف القضائي اشعرت وزارة الصحة والبيئة بذلك وكذلك تم اشعار الدوائر الصحية في جميع المحافظات بموجب اوامر ادارية صادرة من رئاسات الاستئناف كافة تتضمن تفاصيل كاملة عن كيفية التواصل مع السادة القضاة بخصوص الابلاغ عن تلك الحوادث”.