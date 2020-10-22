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عالية نصيف تؤكد وجود أرباح في البنوك من مزارع العراق في فيتنام 

أكدت النائبة عالية نصيف وجود مبالغ تخص أرباح المزارع العراقية في فيتنام في عدد من البنوك، وهي دليل آخر على عائدية هذه المزارع للعراق .

وقالت في بيان اليوم :” إن هناك مبالغ تخص ارباح المزارع العراقية في فيتنام والتي أشرنا إليها سابقاً بحدود ١٦ مليون دولار في البنوك، كما يوجد مبلغ ٥٢٥ مليون دولار تخص وزارة الخارجية في بنوك فيتنام، لكن وزارة الخارجية تمتنع عن المطالبة به “.

وبينت نصيف :” أن هناك معلومات بوجود غرفة في السفارة الاسبانية فيها كل الوثائق الي تخص ممتلكات العراق بالخارج بحسب اقوال ملحق تجاري قديم جدا بالوزارة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات المعنية بالتحقق من صحة هذه المعلومات، واتخاذ إجراءات بشأنها، وإحالة المتورطين والمتسترين على القضية إلى المحاكم المختصة، واسترجاع حق الشعب من الفاسدين “.

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