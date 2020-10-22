على مسافة 450 دونم .. المباشرة ببناء اكبر منطقة صناعية على مستوى العراق في اربيل

اعلن مدير عام دائرة الاستثمار في العاصمة أربيل ، اليوم الخميس ، عن بناء اكبر منطقة صناعية على مستوى العراق في العاصمة ، تضم العديد من الشركات الزراعية والصناعية.

سامان عرب ، قال ” من المقرر ان تبدء عملية البناء نهاية أكتوبر/ تشرين اول الحالي وستكون اكبر منطقة صناعية على مستوى العراق وستسمى تيمار ، وستكون على مساحة4500 دونم من منطقة استراتيجية على طريق أربيل ــ گوير جنوب العاصمة أربيل”.

مردفاً ، ان الحجر الأساس لهذا المشروع كان قد وضع في عام 2012 لكن الازمة المالية والحرب ضد داعش حالت دون اكماله . لافتاً الى ان الكابينة الحالية لحكومة الإقليم قررت تنفيذ المشروع والبدء ببناءه حيث ستتعاون جميع الوزارات والمديريات الحكومية المعنية في عملية البناء عبر اكمال مستلزمات المياه والمجاري والكهرباء والطرق والمناطق الخضراء الخاصة بالمشروع.

مدير عام دائرة الاستثمار في العاصمة أربيل ، أوضح بأن هذه المنطقة الصناعية ستضم العديد من الشركات والمعامل الكبيرة في مجالات الزراعة والصناعة (الكبيرة والصغيرة) وستساهم في تنمية القطاع الاقتصادي كما سيوفر المشروع آلاف فرص العمل لسكان أربيل وضواحيها.

هذا ومنذ تسلم الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مهامها في إقليم كوردستان ، ركّزت على مشاريع البنى التحتية من طرق وجسور وكهرباء ومعامل ومدن صناعية ، رغم الازمة المالية التي خلقتها وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً.