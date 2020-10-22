غِشمة وبلا حِشمة!!

الغشيم : الجاهل

الحِشمة: الحياء.

الذين نسميهم ساسة في مجتمعاتنا هم غشمة , أي لا ناقة لهم ولا جمل في السياسة , ولا يعرفونها لا من بعيد ولا من قريب , ومما يزيد الطين بلة أنهم بلا حشمة , أي لا يستحون ولا يخجلون , فكيف تتوقعهم يتصرفون؟!!

فالكراسي بعناوينها ومسيراتها تؤكد أننا أبتلينا بالغِشمة المجردين من الحِشمة , وتلك مصيبة الأجيال بالأجيال , وعدم قدرة الأرحام أن تنجب الذين يؤمّنون عزة وكرامة الأوطان.

فالجالسون على الكراسي يتأسّدون ويغنمون ولا همَّ عندهم سوى الجشع والإستئثار والإستحواذ ومُصادرة حقوق الآخرين , فالشعور بالمسؤولية في عرفهم مجهول , وواجبهم أن يتقاسموا الغنيمة ويستولوا على مقدرات البلاد والعباد , فالكرسي يفوّضهم فعل ما يشاؤون ويريدون بلا رادع أو خوف , وبلا حياء من ضمير أو قيمة أو دين.

وهذا السلوك تعبير فاضح عن الجهل وعدم الشعور بالواجب , وما معنى أن يكون الشخص بمنصب المسؤولية في دولة , وتأكيد على ضحالة النفوس وبلاهة الرؤوس المشبعة بالعاهات والإضطرابات السلبية , التي تقضي على صاحبها ومَنْ حَوْله.

ويكثر هؤلاء ويتوالدون في المجتمعات الخالية من الدستور الفاعل والقانون العامل , ويخيّم عليها الفساد وتحكمها القوى المرتبطة بالآخرين , فتسعى لتأمين مصالحهم وتأكيد مشاريعهم , وبالمقابل يتحقق إسنادها وعونها لكي تبقى في الكراسي إلى حين تنتفي الحاجة إليها.

والمجتمعات المبتلاة بهم , تتمرغ بأدنى حالات التفاعل الإيجابي , وتتسيد فيها السلوكيات السلبية القاضية بتدمير الحياة , وإشاعة الفوضى والضياع والخراب المستطير.

فإلى متى تبقى المجتمعات ترعى الغِشمة من أبنائها , وتغذي عدم حِشمتهم وتؤهلهم لكي يفوزوا بفسادٍ عظيم؟!!

د-صادق السامرائي