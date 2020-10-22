كمال الحيدري مرجع الديانة الإبراهيمية الجديدة، نعيم الهاشمي الخفاجي

السيد كمال الحيدري بتصريحاته الأخيرة كانت رسالة واضحة في تبنيه للديانة الإبراهيمية الجديدة التي تجمع كل الديانات بقيادة أبناء العم بني صهيون كمال الحيدري عرفناه من خلال الخلافات الشيعية الشيعية فقد حرض الناس ضد السيد محمد حسين فضل الله وأصدر فتوى بحرمة الاستماع لمحاضراته، لكن عند وفاة فضل الله حجي كمال غازل مقلدوا فضل الله وطرح نفسه مرجع قريب عليهم وفعلا قلدوه الكثيرون بل تبنى أطروحات فضل الله وزاد عليه بل المرحوم فضل الله لم تصدر منه كلمة دونية ضد مراجع الشيعة مثل ماصدرت من هذا الدوني النتن في كلامه الأخير بقناة العراقية ونسب شيء عظيم لمراجع الشيعة بتكفير الاخرين، اقول لهذا النكرة انا لست رجل دين لكنني درست مناهج الحوزة ودرست في جامعة المصطفى الإسلامية والتي تخرج علماء لم أجد نص حول ذلك بل وجدت العكس تماما، السيد السيستاني قال على جرائم الذباحين لاتقتلوا انفسنا ويعني السنة وان قتلوا نصفنا؟ هذا مصداق عملي على أرض الواقع يثبت كذب هذا المدعي النتن، كمال الحيدري فقد الكثير من مصادر تمويله من التجار الشيعية المقيمون في أوروبا وكندا، أحدهم احضر له مبلغ مائة ألف دولار والله على ما اقول شهيد سلم المبلغ قال له سيدنا احسب المبلغ قال له مولانا انت ثقتي، في هذه الأثناء جائه عراقي يحتاج مائتين دولار زوجته بالمستشفى في قم طلع كمال السبحة أخذ خيرة قال له مولانا الخيرة طلعت مو تمام؟ صاحبنا قام أخذ الحقيبة قال له سيدنا راح احسبهن واتاكد وارجع اليك، خرج وراء هذا المسكين أعطاه المبلغ ومعاه الف دولار، الرجل قال له انا محتاج مائتين دولار فقط، قال له خذ هذه أموال الإمام المهدي انت الفقير أولى منها من هذا الدجال كمال الحيدري، تصريحات كمال الحيدري الأخيرة رساله منه للانضمام للديانة الابراهيمية الجديدة وسوف ترون تهافت دول الخليج على كمال الحيدري ليسوقوه أحد رجال الدين للديانة الابراهيمية الجديدة، مذهب ال البيت ع مسدد من الله عز وجل ومن بركات الإمام المهدي ولم يؤثر علينا خروج وظلال حجي كمال ومن لف لفه، الحمد لله خلصنا من نكرة فضح لنا حقيقته لأنه انا شخصيا كنت ارجع إلى هذا الضال ببعض الاستفتائات الجديدة، رب ضارة نافعة، لم يصح إلا الصحيح.

جوبهت أكاذيب كمال الحيدري بردود كثيرة بل حتى أنصار كمال الحيدري الكثير منهم وقع في احراج شديد بسبب تخرصات كمال الأخيرة أحدهم شيخ جاري رفض الكلام وكان منزعج من كلام كمال الحيدري، مذهب ال البيت ع اكبر من الاشخاص، نحن ضحية التكفير فكيف نحن نكفر، ماحدث بالعراق تجربة عملية تثبت أكاذيب النواصب وفلول البعث وكذب الحمير بالقول إن الشيعة يكفرون الطوائف الأخرى عندما سيطرة داعش على مناطق السنة هرب إلينا عشرات آلاف السنة وكذلك المسيح والايزيديون، كمال الحيدري خريج مدرسة حزبية وليس خريج حوزة محترمة، نعم تأسست حوزات حزبية لكن الفقيه الحزبي يبقى حزبي نتن قذر يفكر بمصالح خاصة وليست بالمصلحة العامة، السيد مقتدى الصدر أصدر بيان من اربع صفحات فند ماطرحه كمال الحيدري وكذلك كتب عدد من الكتاب والمثقفين حول الموضوع منهم السيد علي المؤمن وأعتقد السيد المؤمن نشر مقاله بصحيفة صوت العراق لذلك انا انشر بيان لمؤسسة الشباب هذا نصه

منقول

دحض الافتراء الشنيع على علماء الشيعة

تناقلت وسائل اعلامية مقطعا من مقابلة تلفزيونية مع السيد كمال الحيدري زعم فيها أن علماء الشيعة الاثني عشرية يعتقدون بكفر جميع المسلمين غير الشيعة باطنا أو ظاهرا.

ونحن أمام هذا البهتان العظيم والكذب البواح والافتراء الشنيع نجد أنفسنا ملزمين شرعا أن نقول كلمة الحق كي يسمعها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . فنقول: إن ما قاله وزعمه هذا القائل هو مخالف للواقع تمام المخالفة ونحن نبرأ الى الله من هذا البهتان العظيم ودليلنا هو ما بين أيدينا من كتب علمائنا في مختلف العصور والى اليوم وهم يعتقدون ويفتون بان جميع المسلمين من اتباع المذاهب الاسلامية هم مسلمون مثلنا ويجب لهم علينا ما يجب لكل واحد منا ، ويفتون جميعا بوجوب تغسيل وتكفين وتجهيز والصلاة على أمواتهم كما يفتون جميعا بحلية ذبائحهم والتزاوج معهم ، فمن أين جاء هذا الرجل بهذا الافتراء على علماء الشيعة الأبرار ؟ هل من الامانة العلمية ان تتقوّل على علماء الشيعة بسبب قول شاذ لا يقولون به ؟ هل نسيت ام تناسيت فتوى العالم الحنبلي ابي حاتم الرازي (من لم يكن حنبليا فليس بمسلم)(تاريخ الاسلام للذهبي ج١٠، ص ٤٨٩). هل سمعت او قرأت علماءنا يقولون بمثل ذلك ؟ ثم إنك تزعم ان علماء الشيعة يكفرون غيرهم (باطنا أو ظاهرا) والباطن لا يعلمه إلا الله فكيف تزعم انك تعلم باطن ما في قلوب الناس ، وأما الظاهر فألوف الكتب والفتاوى التي صنفها وأصدرها علماء الشيعة تكذبك.

ولو كان هذا الافتراء قد صدر عن شخص ناصبي لما استغربناه ، لكن أن يصدر من شخص في حوزة قم المقدسة فهو مدعاة للأسى والأسف. خصوصا أن أول المستفيدين من هذا الافتراء هم النواصب التكفيريون وعصاباتهم التي تقتل الشيعة وتستبيح دماءهم في مختلف بقاع الارض. إننا في الوقت الذي نستنكر أشد الاستنكار هذا الافتراء على علماء الشيعة ، ندعو الواعين من إخواننا العلماء والخطباء والمثقفين وحملة القلم من أتباع المذاهب الاسلامية الاخرى أن يعرّفوا جماهيرهم بالحقيقة وان هذا الافتراء الذي تلقفته الجهات التي تريد التفرقة انما هو ادعاء كاذب تماما ولا يحمل أي قيمة علمية فلا يصح ولا يجوز للمسلمين أن يعيروا أي اهتمام لهكذا أكاذيب واباطيل تهدف الى الإيقاع بين أبناء الأمة الواحدة.

كما نهيب بالمؤمنين جميعا توضيح الحقيقة للجميع إحقاقا للحق ودحضا للباطل.

رابطة أهل البيت الاسلامية العالمية

٢ ربيع الاول ١٤٤٢

انتهى.كمال الحيدري وحسين مؤيد واية الله ابن مطشر ضابط المخابرات البعثي والفلوجي المحاميدي والذي أصبح في اسم مرجع لكو حسن الموسوي والذي يلحس قصاع الكاكه في اربيل لا مكان ولاتأثير لهم مجرد حالة صوتية أشبه في خروج غازات من أمعاء شخص مصاب في إمساك يكون وقعها الصوتي عالي لكن تبقى غازات أو ضراط، الخاسر الوحيد هو كمال الحيدري فقط خسر من كان يحسن الظن به، انا بعد وفاة فضل الله كنت ارجع إلى كمال الحيدري في الفتاوي المستحدثة لذلك انا ومعي الكثير من مقلدوا السيد محمد حسين فضل الله تركنا هذا الرجل ولا قيمة له عندنا أو بالأحرى عندي لأنه انا اتكلم عن نفسي، اكيد لكل باطل تجد ناس تتبعه لذلك ليس بالغريب تجد من يستقتل للدفاع عنه بظل وجود الأموال والدعم اللامحدود.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21.10.2020