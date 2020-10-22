موجة هجرة واسعة للنشطاء والصحفيين من العراق بسبب تهديدات الميليشيات

كشف مصدر مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، عن حصول موجة هجرة واسعة للنشطاء والصحفيين إلى خارج البلاد، بسبب تلقيهم تهديدات من قبل الميليشيات المسلحة بالقتل، على خلفية انتقادهم لنشاط هذه الميليشيات.

وأوضح المصدر إن «هؤلاء الناشطين والصحفيين وجدوا أن الحكومة غير جادة وغير قادرة على توفير الحماية لهم، ما زرع في داخلهم اليأس من وجود أمل في التغيير الحقيقي داخل العراق وهم يشاهدون الميليشيات تستهدف أقرانهم دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً».

مبيناً بأن «النشطاء باتوا يغادرون العراق بشكل جماعي ويذهبون للسكن بشكل جماعي أيضاً، حيث اتجه غالبيتهم إلى تركيا بسبب رخص الأسعار النسبي هناك بالنسبة إلى الإيجار وكذلك المصروفات الشهرية».