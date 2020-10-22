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4 من راكبي الدراجات هوائية ينطلقون من رواندز نحو إسطنبول

انطلقت مجموعة مكونة من 4 راكبي الدراجات هوائية، اليوم الخميس، من رواندز بمحافظة أربيل في إقليم كوردستان نحو إسطنبول شمال غربي تركيا.

أفراد المجموعة المكونة من (پينو خضر قار، غفور حسن، أبو بكر حاجي ملا، فرمان أحمد حاجي)، وهم من الرياضيين المعروفين في رواندوز، والذين سبق وأن قاموا بالعديد من النشاطات المشابهة (ذهاباً وإياباً)، انطلقوا اليوم من رواندز نحو مدن أربيل، السليمانية، دهوك، كأول فعالية من نوعها على مستوى إقليم كوردستان والعراق، ومن المقرر أن تطلق المجموعة بالدراجات نحو مدينة إسطنبول، وتعود بنفس الطريقة.

وبدأت المجموعة رحلتها اليوم، في مراسم حضرها قائمقام رواندز ومسؤولون حزبيون وحكوميون وجمع من محبي الرياضة في المدينة.

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