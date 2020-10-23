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أميركا ترخص بشكل كامل استعمال عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بكورونا

منحت وكالة الأدوية الأمريكية، اليوم الخميس، الأذن الكامل باستعمال عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، إن “هيأة الغذاء والدواء الأمريكية، استخدام عقار {ريمديسيفير} لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد”.

وكانت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفيد-19 على منع الوفاة جراء المرض.

والعقار المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.

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