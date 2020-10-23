إعلامي عراقي: الصحفيون غادروا محافظاتهم نحو كوردستان لعجز الحكومة عن حمايتهم

أكد الإعلامي العراقي رعد المشهداني، اليوم الخميس، مغادرة العديد من الصحفيين لمحافظاتهم نحو إقليم كوردستان، بعد عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم تجاه التهديدات التي يتعرضون لها من قبل الميليشيات.

وأوضح المشهداني أن «التهديدات التي تتعرض لها القنوات الفضائية وكذلك الصحفيون والناشطون من قبل الميليشيات في تزايد مستمر، رغم وجود قانون لحماية الصحفيين، ولكنه بلا تطبيق من قبل الدولة».

مبيناً بأن «بعض الجماعات تعلن أنها سوف تتظاهر أمام إحدى القنوات ونجد أن الحكومة لا تتخذ أي إجراء يذكر، وبعدها تحصل المظاهرة وتتحول لهجوم وعمليات اقتحام وحرق للقنوات الفضائية، فيما تقف القوات الأمنية موقف المتفرج من هذه الأحداث».