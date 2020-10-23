اصدار مذكرة اعتقال بحق صحفية عراقية لاسباب مجهولة

علمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بصدور امر ضبط قضائي بحق الصحفية العراقية ومراسلة موقع Middle East Eye الدولي سؤدد الصالحي.

واطلعت الجمعية على نص الضبط القضائي الذي ينص على ان الجريمة المسندة اليه هو المادة 433 من قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف.

وبعد مراجعة القصص التي تنشرها الصحفية في موقع “عين الشرق الاوسط” باللغة الانجليزية، تبين انها تتناول القضايا السياسية والامنية والملفات المعقدة في الشأن العراقي، ولم يرد اي سب او قذف من قبل الكاتبة في جميع موادها المنشورة.

الجمعية اذ تعرب عن قلقها ازاء صدور هذا الامر، فانها تعتقد ان اصدار مذكرة اعتقال لاسباب مجهولة يؤشر خرقا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، ومحاولة لتضييق مساحة العمل، فضلا عن تحذير الصحفية من تناول الملفات الحساسة في عملها الصحفي.

وتطالب الجمعية رئيس الوزراء للايفاء بالتزاماته التي اطلقها فور تسنمه المنصب، لحماية حرية العمل الصحفي، والتدخل لايقاف ملاحقة الصحفيين بذريعة شكاوى قضائية غير مستندة لدليل.