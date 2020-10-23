التخطيط: عدد سكان العراق بحلول 2025 سيصل الى 42 مليون نسمة

توقَّع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، الخميس، ازدياد سكان العراق بحلول 2025 الى 42 مليون نسمة، مشيرا الى أن نسبة السكان التقديرية في الوقت الحاضر هي 39 مليون نسمة.

وقال كاظم في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ان “نسبة السكان التقديرية في الوقت الحاضر هي 39 مليون نسمة”، متوقعا “ازدياد سكان العراق بحلول 2025 الى 42 مليون نسمة”.

واضاف أن “هذا النمو السريع في عدد السكان، بمعدل 850 ألفا إلى مليون شخص، يتركز في العاصمة بغداد والموصل والبصرة، وقد يضغط خلال السنوات المقبلة على سوق العمل والخدمات التي تقدمها الحكومة”.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة التخطيط غياب سياسة سكانية لمواجهة الزيادة المحتملة، في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجهها البلاد مع ارتفاع كبير بمعدلات الفقر والبطالة، وغياب دور القطاع الخاص الذي يعد ساندا حقيقيا للدولة في خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد.

وبلغ تعداد عام 1979، 12 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 16.3 مليونا في تعداد عام 1987، وإلى 22 مليون نسمة وفقا لاخر تعداد اجراه العراق عام 1997.

وتعتمد البلاد في تغطية نفقاتها على 98 بالمئة من إيرادات بيع النفط، وتعاني حاليا أزمة مالية ادت الى التأخر في سداد رواتب الموظفين، نظرا لتراجع أسعار النفط، والتحديات الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا.

واكد كاظم “غياب السياسة السكانية لمواجهة النمو السكاني”، لافتا الى ان “ارتفاع معدل الفقر الى 31 بالمئة حسب اخر دراسة اجراها البنك الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، فضلا عن وجود اسباب اخرى انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي وعلى خطط التنمية وبرامجها التي تخص المجتمع والخدمات ومن ابرزها جائحة كورونا وتأثيراتها في الواقع الصحي والاجتماعي وكذلك التراجع الكبير باسعار النفط”.