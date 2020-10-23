الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تلتقي القنصل العام لجمهورية العراق في ديترويت.

استقبل سعادة القنصل العام لجمهورية العراق في ديترويت الاستاذ عدنان عزاره آل معجون رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية السيد هشام الاسدي والسيدة بروين ميشو مسؤولة لجنة المرأة في ادارة الجمعية.

في بداية اللقاء ثمن رئيس الجمعية عمل القنصلية والخدمات الجيدة التي تقدمها للأبناء الجالية العراقية في المهجر الامريكي .. ثم قدم وفد الجمعية استنكاره وشجبه للاعتداءات المستمرة على البعثات الدبلوماسية والقوات الدولية العاملة في العراق، ومقرات الاحزاب، والقنوات الفضائية والاعلامية، والعملية الاجرامية الاخيرة التي نفذت ضد المدنيين الابرياء في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، فضلا ً عن الجرائم الاخرى التي تطال الناشطين والفاعلين في الحراك الشعبي.

وطالب الوفد الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها لحماية المواطنين والكشف عن اسماء الجناة المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

22/أكتوبر/2020