الخيال والإبداع يقاوم الإكليل .. ومهرجان غينت السينمائي الدولي شكل فني غامر

عصام الياسري

لا يوجد استقبال افتتاحي تقليدي، ولكن يوجد وقبل كل شيء الكثير من الترفيه السينمائي. هكذا يمكن تلخيص ليلة افتتاح “مهرجان غينت السينمائي” مع فيلم “الثمل” Drunk لتوماس فينتربيرك ThomasVinterberg، وهو أكبر مهرجان سينمائي في بلجيكا. خلاله يتم عرض 110 فيلما طويلا و 32 فيلما قصيرا على الشاشة العريضة خلال الأيام العشرة القادمة. كما تقام في مركز فنون فورويت Kunstencentrum Vooruit حفلات موسيقية عالمية وبرامج ترفيهية، تختتم بحفل يتعلق بتوزيع الجوائز الخاصة بالموسيقى التصويرية العالمية العشرين، يوم السبت 24 أكتوبر.

من الواضح أن الإصدار السابع والأربعين لمهرجان “غينت” Ghent السينمائي، الذي إنطلق يوم 13 أكتوبر ولغاية 24 أكتوبر 2020، ببداية سريعة في بيئة آمنة وخالية من كورونا. غير قادر على الترحيب بالعديد من الضيوف كما هو الحال في السنوات العادية بسبب جائحة Covid -19، لكنه إستطاع من خلال العديد من الأسئلة والأجوبة المسجلة مسبقا مع صانعي الأفلام الذين لم يتمكنوا من القدوم بسبب الوباء، من إنشاء منصة VOD عبر الإنترنت لبث الأحداث من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الناس بالاستمتاع بالمهرجان. وفيما يشير فريق المهرجان الى أنهم مقتنعون تماما بأن الثقافة يمكن أن توحد، فأنهم متأكدون من ضمان السلامة أولا وفحص آمن يتلائم مع شروط الصحة العامة، وضمان مهرجان سينمائي يمكن أن يقام بطريقة مقاومة للإكليل.

بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون بعيدا – عشاق السينما من الجزء الناطق باللغة الألمانية في بلجيكا والذين يرغبون في الاستمتاع بالسينما الألمانية، على سبيل المثال – تعد منصة الأفلام عبر الإنترنت online.filmfestival.be فرصة مثالية لتجربة المهرجان من الثلاثاء 13 أكتوبر 8:00 مساءً إلى الأحد 25 أكتوبر. مدير البرنامج ويم دي ويت: “على الرغم من أننا ما زلنا نفضل قوة الفيلم على الشاشة الفضية كشكل فني غامر – وكل ما يأتي معه في مثل هذا المهرجان – دفعنا فيروس كورونا إلى تحويل أنفسنا إلى مهرجان هجين. سيتم استكمال عروض الأفلام المادية ذات السعة المحدودة من خلال منصة عبر الإنترنت مع مجموعة مختارة من أفلام المهرجانات تكملها مقابلات مع المخرجين والممثلين والممثلات، بما في ذلك نينا هوس، ورادو جود، ونوح سافيدرا، ووعد الخطيب، وغيرهم الكثير. على هذا النحو، سيتم متابعة تجربة المهرجان الكاملة عبر الإنترنت.. بهذه الطريقة، يمكننا الحفاظ على الدور المهم الذي يضطلع به مهرجاننا في النظام البيئي لصناعة السينما في حين نواصل وضع ثقافة الأفلام في أضواء كاشفة، ربما حتى لجمهور أوسع من أي وقت مضى”.

مع فيلم “الثمل” إختار المهرجان كوميديا تراجيدية دنماركية من الدرجة الأولى حيث يغامر أربعة رجال بالغون بتجربة يمرون خلالها بالكمية المناسبة من الكحول في دمهم. الممثل مادس ميكلسن Mads Mikkelsen لم يكن في الدورالرئيسي متألق، إنما رائع. النتيجة كانت كوميديا تراجيدية صاخبة وواقعية نجح المخرج توماس فينتربيرغ مرة أخرى مع كاتب السيناريو توبياس ليندهولم في حصاد ثمرة الاعجاب. السكر هو مزيج رائع من الفكاهة والبؤس بالإضافة إلى دراسة مثيرة للاهتمام وموجهة بقوة حول الآثار – الإيجابية والأقل إيجابية – لثقافة الشرب اليومية لدينا.

من بين المتنافسين على الجائزة الكبرى لهذا العام لأفضل فيلم وجائزة جورج ديليرو لأفضل موسيقى تصويرية ـ تصميم صوتي، فيلم البلجيكي ستيفان ستريكر “العدو” L’ennemi ، وفيلم المصور فيتالينا فاريلا للمخرج البرتغالي بيدرو كوستا. مع فيلم “الحفيدة” Petite Fille للمخرج سيباستيان ليفشيتز Sébastien Lifshitz ، سيخوض الفيلم الوثائقي المنافسة لأول مرة في مهرجان غينت. وسيقام العرض البلجيكي الأول للفائزين بجائزة الأسد الذهبي للمخرج كلوي تشاو، مع فرانسيس مكدورماند الحاضرة في كل مكان، والفائزة بالدب الذهبي لفيلم “لا يوجد شر” من إخراج محمد رسولوف. هذه ليست سوى عدد قليل من العديد من العناوين الرائعة التي سيتم عرضها على الشاشة الفضية في الأيام المقبلة. علاوة على هذه الإصدارات الجديدة، سيتم إزالة الغبار عن سلسلة من الأفلام الكلاسيكية لـ “فاسبيندر” و “ويندرس” ، “هرتسوغ” و “فون تروتا”. يتم إعادة اكتشافها من خلال التركيز على السينما الألمانية الجديدة. أيضا الاحتفال بذكرى الشقي الرهيب للسينما البلجيكية “روبرت دي هيرت”، والاحتفال بعيد الميلاد الأربعين لفيلم “اللمعان” The Shining للمخرج الأمريكي ستانلي كوبريك Stanley Kubrick عبر برنامج VIDEODROOM في صالة فنون فورويت. ويجري الاحتفال بجوائز الموسيقى التصويرية السينمائية ذات الشهرة العالمية، بعيدها العشرين بطريقة خاصة في 24 أكتوبر، حيث سيقام الحفل المركزي مع ألكسندر ديبلات وغابرييل يارد، اللذين سيحصلان على جائزة “إنجازات مدى الحياة” ليلقي نظرة على

مدى عقدين من موسيقى الأفلام، أيضاً تسليط الضوء مرة أخرى على أكبر الإنجازات الموسيقية في الأفلام ووسائل الإعلام السمعية والبصرية الأخرى لهذا العام.

تتميز أفلام المسابقة الرسمية لهذا العام بعناوين مثيرة مثل فيلم “البقرة الاولى” للمخرجة كللي ريشارد، وفيلم “إدين” للمخرجة الهنغارية أغنيس كوكسيس وفيلم ” قصص من خشب الكستناء” للمخرج السلوفيني جريجور بوتشيتش، والفيلم الوثائقي “الشغب الأبيض” لروبيكا شاه و “بين التلال” لمحمد رضا كيفانفار، و “التحريض” ليارون زيلبرمان. بالإضافة إلى بعض الأفلام القصيرة للمواهب الشابة والأفلام لصانعي أفلام ذوي الخبرة في قسم “الماجستير”

ينظم مهرجان “غينت” للفيلم السينمائي عرضاً أولياً كل شهر – في إحدى عشرة دار سينما ومراكز ثقافية متعاونة منتشرة في جميع أنحاء فلاندرز. هذا الشهر كان فيلم “لسما” For Sama لـ “وعد الخطيب وإدوارد واتس”. سيتم عرضه في نفس الوقت خلال الدورة 47 للمهرجان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.. شهادة حرب مفجعة من حلب – لماذا يُترك شخص ما في منطقة نزاع خطيرة؟ هذا هو السؤال الذي أرادت وعد الخطيب الإجابة عليه في “لسما”. عندما كانت طالبة تبلغ من العمر 20 عاماً، بدأت وعد الخطيب في عام 2011 كصحفية مدنية توثق الحرب المتصاعدة في سوريا. بينما كان كل شيء من حولها يتعرض للدمار، واصلت تصوير كل شيء بعزم، وتزوجت من طبيب أنجبت منه طفلها الأول سما في عام 2016. من خلال صور الحرب الصعبة وشظايا الأسرة الحميمة، تحاول وعد الآن أن تشرح لابنتها سبب بقائها في كابوس حلب ـ “أريدك أن تفهمي لماذا اتخذنا أنا ووالدك بعض الخيارات.” ونتيجة لذلك، فإن مذكرات الحرب المفجعة هذه، التي أعدتها وقام بإخراجها البريطاني إدوارد واتس، ليست فقط مليئة بالطموحات الصحفية، ولكن قبل كل شيء يمكنك أن تشعر بالقلب النابض لأم شجاعة تحلم بمستقبل أفضل لنسلها.على الرغم من أن الرعب أحيانا يدفع نفسه إلى المقدمة دون حل وسط، فإن سما هي قبل كل شيء شهادة على حياة الشباب والبراءة والزهرة المتبقية وسط كل الركام. لائحة اتهام بشأن قصف السكان، ولكنها أيضا تكريم لشجاعة ومثابرة الأطباء والممرضات والمدنيين الذين يشعرون بأنهم متصلون ببعضهم البعض وببيوتهم.

لقد تم ترشيح Sama لجائزة الأوسكار وكان من المقرر في الأصل أن يكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان. وكان من المقرر أيضاً، أن ينتقل إلى إصدار المهرجان عبر الإنترنت في ربيع عام 2020 لكنه تأجل إلى فترة المهرجان. بعد الفيلم، سيتم عرض سؤال وجواب مسجل مسبقا بين المخرج ووعد الخطيب ورودي فرانكس. بذلك يرى المهرجان، أن مهمته هي جذب الانتباه إلى الثقافة السينمائية بالمعنى الأوسع للكلمة خارج وداخل فترة المهرجان وموقعه الأساسي “غينت”.

وسيقدم المهرجان فيلم وثائقي لمدة 14 ساعة بعنوان “النساء يصنعن الفيلم ـ فيلم طريق جديد عبر السينما” لمارك كوزينز. يتحدث عن “أعظم ما أبدع” في تاريخ الفيلم باستخدام مواد حصرية من إخراج صانعات الأفلام. سيعرض الفيلم في خمسة أجزاء في سينما سفنكس من الاثنين 19 إلى الجمعة 23 أكتوبر.. مارك كوزينز فاجأ العالم السينمائي في عام 2011 بقصة الفيلم الملحمي “أوديسة” An Odyssey، وهو وثائقي مدته 15 ساعة يتحدث عن تاريخ الفيلم: فيلم “طريق جديد عبر السينما” أقصر بساعة واحدة من فيلم أوديسة، لكنه يظل مرة أخرى نتيجة عمل شاق. ينقسم الفيلم الوثائقي إلى أربعين فصلاً مجمعة في أربعة عشر جزءاً من الساعة. يكشف العنوان التركيز هذه المرة على السينما النسائية. لكن احذر: هذا ليس فيلماً عن المخرجات، ولا عن التمييز الجنسي المتأصل في بعض أجزاء الصناعة، والذي حرم النساء من الفرص أو الاعتراف بالعمل الذي قاموا به!.

ما هو فيلم “النساء يصنعن فيلم” إذن؟ إنه درس رائع في دراسات الأفلام حيث لا يمكن أن يتخيله سوى أبناء الحرفة، وقد تم تجميعه من قبل، من بين آخرين، تيلدا سوينتون وثاندي نيوتن وجين فوندا. يتعامل مع الأمور الفنية (التحرير، المشهد، التقريب)، ويتعمق في الأنواع (الميلودراما، الخيال العلمي، الكوميديا)، ويخصص فصولا لمفاهيم مثل الركود والسريالية والجنس والتوتر. الحب والموت لا يمر دون أن يلاحظهما أحد. كما أنه يتساءل كيف يمكن تقديم شخصية ما أو كيف يمكنك ضبط نغمة الفيلم. كخاتمة تحصل على جزء لذيذ من الغناء والرقص. ماذا عن هؤلاء النساء؟ جميع الموضوعات تقوم على استخدام فقط، مقتطفات من أفلام 183 من المخرجات والعديد من الأفلام، من خمس قارات مختلفة. رحلة سينمائية تترك أي محب للسينما في حالة من الرهبة.. سبب وجود هذا الفيلم في برنامج مهرجان “غينت” السابع والأربعين واضح تماما. لا يخفى على أحد أن صناعة السينما لا تزال تحت سيطرة المخرجين والمنتجين الذكور. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غياب مؤلم للتنوع الثقافي والعرقي داخل القطاع السمعي البصري، سواء في الكواليس أو خلفها. لذلك تعتبر مسؤولية القيام بدور رئيسي للتحول نحو قطاع سمعي بصري شامل، مهمة ضرورية. لكشف الحقائق حول النوع الاجتماعي والتنوع الثقافي في قطاع السينما والإنتاج.