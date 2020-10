الخيال والإبداع يقاوم الإكليل .. ومهرجان غينت السينمائي الدولي شكل فني غامر

وسيقدم المهرجان فيلم وثائقي لمدة 14 ساعة بعنوان “النساء يصنعن الفيلم ـ فيلم طريق جديد عبر السينما” لمارك كوزينز. يتحدث عن “أعظم ما أبدع” في تاريخ الفيلم باستخدام مواد حصرية من إخراج صانعات الأفلام. سيعرض الفيلم في خمسة أجزاء في سينما سفنكس من الاثنين 19 إلى الجمعة 23 أكتوبر.. مارك كوزينز فاجأ العالم السينمائي في عام 2011 بقصة الفيلم الملحمي “أوديسة” An Odyssey، وهو وثائقي مدته 15 ساعة يتحدث عن تاريخ الفيلم: فيلم “طريق جديد عبر السينما” أقصر بساعة واحدة من فيلم أوديسة، لكنه يظل مرة أخرى نتيجة عمل شاق. ينقسم الفيلم الوثائقي إلى أربعين فصلاً مجمعة في أربعة عشر جزءاً من الساعة. يكشف العنوان التركيز هذه المرة على السينما النسائية. لكن احذر: هذا ليس فيلماً عن المخرجات، ولا عن التمييز الجنسي المتأصل في بعض أجزاء الصناعة، والذي حرم النساء من الفرص أو الاعتراف بالعمل الذي قاموا به!.

ينظم مهرجان “غينت” للفيلم السينمائي عرضاً أولياً كل شهر – في إحدى عشرة دار سينما ومراكز ثقافية متعاونة منتشرة في جميع أنحاء فلاندرز. هذا الشهر كان فيلم “لسما” For Sama لـ “وعد الخطيب وإدوارد واتس”. سيتم عرضه في نفس الوقت خلال الدورة 47 للمهرجان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.. شهادة حرب مفجعة من حلب – لماذا يُترك شخص ما في منطقة نزاع خطيرة؟ هذا هو السؤال الذي أرادت وعد الخطيب الإجابة عليه في “لسما”. عندما كانت طالبة تبلغ من العمر 20 عاماً، بدأت وعد الخطيب في عام 2011 كصحفية مدنية توثق الحرب المتصاعدة في سوريا. بينما كان كل شيء من حولها يتعرض للدمار، واصلت تصوير كل شيء بعزم، وتزوجت من طبيب أنجبت منه طفلها الأول سما في عام 2016. من خلال صور الحرب الصعبة وشظايا الأسرة الحميمة، تحاول وعد الآن أن تشرح لابنتها سبب بقائها في كابوس حلب ـ “أريدك أن تفهمي لماذا اتخذنا أنا ووالدك بعض الخيارات.” ونتيجة لذلك، فإن مذكرات الحرب المفجعة هذه، التي أعدتها وقام بإخراجها البريطاني إدوارد واتس، ليست فقط مليئة بالطموحات الصحفية، ولكن قبل كل شيء يمكنك أن تشعر بالقلب النابض لأم شجاعة تحلم بمستقبل أفضل لنسلها.على الرغم من أن الرعب أحيانا يدفع نفسه إلى المقدمة دون حل وسط، فإن سما هي قبل كل شيء شهادة على حياة الشباب والبراءة والزهرة المتبقية وسط كل الركام. لائحة اتهام بشأن قصف السكان، ولكنها أيضا تكريم لشجاعة ومثابرة الأطباء والممرضات والمدنيين الذين يشعرون بأنهم متصلون ببعضهم البعض وببيوتهم.

من بين المتنافسين على الجائزة الكبرى لهذا العام لأفضل فيلم وجائزة جورج ديليرو لأفضل موسيقى تصويرية ـ تصميم صوتي، فيلم البلجيكي ستيفان ستريكر “العدو” L’ennemi ، وفيلم المصور فيتالينا فاريلا للمخرج البرتغالي بيدرو كوستا. مع فيلم “الحفيدة” Petite Fille للمخرج سيباستيان ليفشيتز Sébastien Lifshitz ، سيخوض الفيلم الوثائقي المنافسة لأول مرة في مهرجان غينت. وسيقام العرض البلجيكي الأول للفائزين بجائزة الأسد الذهبي للمخرج كلوي تشاو، مع فرانسيس مكدورماند الحاضرة في كل مكان، والفائزة بالدب الذهبي لفيلم “لا يوجد شر” من إخراج محمد رسولوف. هذه ليست سوى عدد قليل من العديد من العناوين الرائعة التي سيتم عرضها على الشاشة الفضية في الأيام المقبلة. علاوة على هذه الإصدارات الجديدة، سيتم إزالة الغبار عن سلسلة من الأفلام الكلاسيكية لـ “فاسبيندر” و “ويندرس” ، “هرتسوغ” و “فون تروتا”. يتم إعادة اكتشافها من خلال التركيز على السينما الألمانية الجديدة. أيضا الاحتفال بذكرى الشقي الرهيب للسينما البلجيكية “روبرت دي هيرت”، والاحتفال بعيد الميلاد الأربعين لفيلم “اللمعان” The Shining للمخرج الأمريكي ستانلي كوبريك Stanley Kubrick عبر برنامج VIDEODROOM في صالة فنون فورويت. ويجري الاحتفال بجوائز الموسيقى التصويرية السينمائية ذات الشهرة العالمية، بعيدها العشرين بطريقة خاصة في 24 أكتوبر، حيث سيقام الحفل المركزي مع ألكسندر ديبلات وغابرييل يارد، اللذين سيحصلان على جائزة “إنجازات مدى الحياة” ليلقي نظرة على

Read our Privacy Policy by clicking here