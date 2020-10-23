الصافي: يكشف عن مشاريع تأهيل وتطوير شوارع الناصرية وموعد المباشرة

تحرير – حسام جعفر الغزي

كشف مدير بلدية الناصرية المهندس ( كاظم الصافي ) عن تخصيص مشاريع لمدينة الناصرية تشمل تأهيل وتطوير الطرق الرئيسية الرابطة في المحافظة بثلاث مشاريع كمرحلة أولية كل من مشروع ( طريق ياحسين ) والذي يمتد من مجسر سوق الشيوخ باتجاه تقاطع ( الرايات ) وسط مركز المدينة كتوسعة وتطوير .

بالاضافة الى امتداده كمرحلة ثانية من من تقاطع ( الراية ) الى البوابة الرئيسية من المدخل الغربي للمحافظة .

وأضاف ” الصافي ” إن المشروع يكون متكامل من تعبيد الطريق وارصفة كذلك الشوارع الخدمية والإنارة وجسور مشاة بالإضافة الى العلامات المرورية بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

من جهته أكد ” إلى إعادة تأهيل شوارع رئيسية في المحافظة امتدادًا من الحي الصناعي باتجاه جسر القيثارة ومن ثم يصل تأهيله بشكل كامل إلى محطة القطار .

فيما كشف الصافي ” عن تطوير وتأهيل شارع النيل ابتداءًا من جسر نبي الله إبراهيم إلى منطقة اريدو وكذلك تأهيل شارع مجلس المحافظة وشارع جامعة ذي قار وسوق الشيوخ .والعديد من المشاريع المهمة في المحافظة .

وعن موعد البدء في إطلاق المشاريع ” أوضح ان جميع الكشوف تمت الموافقة عليها ومرسلة إلى وزارة التخطيط وبانتظار المصادقة لغرض الإعلان عنها .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى بلدية الناصرية للكشف عن آلية صرف المبالغ المخصصة من رئاسة الوزراء والبالغة ( 57 ) مليار دينار .