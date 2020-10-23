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القضاء الإسباني يبرئ ميسي من تهمة الاختلاس

كشف تقارير صحفية، مساء اليوم الخميس، أن القضاء الإسباني، أصدر حكم قضائي، لصالح الأرجنتيني ليونل ميسي، نجم فريق برشلونة، ونشرت الصحف الأنجليزية في وقت سابق أخبار كاذبة عن اللاعب.

والبرسا يستدرج خصمه الريال على ملعب كامب نو، في مباراة تقام بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، منتشيًا باكتساحه منافسه فرينكيفاروزي المجري أول أمس الثلاثاء، بخمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم بإطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة “كادينا سير”، مساء اليوم، أن:” القضاء الإسباني أصدر قرار يعاقب فيه صحيفة “ABC” بغرامة مالية قدرها 7142 يورو، لصالح ميسي.

ونشرت صحيفة الـ”ABC” في وقت سابق أخبار كاذبة وليس لها أساس من الصحة ضد المؤسسه الخيرية التي يمتلكها ميسي، ووجهت إليه اتهام بالتلاعب في الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسة.

وبعد صدور حكم المحكمة اليوم، قرر ليونل ميسي، التبرع بهذا المبلغ لصالح أحد مستشفيات الأطفال في إسبانيا.

 

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