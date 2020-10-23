الكاظمي يدعو الشركات البريطانية للاستثمار في العراق

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا ان الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان إن الأخير “استقبل في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب”.

واضاف المكتب انه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، لاسيما في المجال الاقتصادي والأمني”.

وأشار الكاظمي، بحسب البيان الى “مسعى الحكومة العراقية الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار، عبر التعاون الدولي مع شركائها في العالم”.

وأكد أن “الفرصة متاحة للشركات البريطانية للاستثمار في العراق”، مؤكدا ان “الحكومة حريصة على توفير المناخات المناسبة للعمل”.