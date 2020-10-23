عالية نصيف تناشد رئيس الوزراء ووزير المالية بالتريث في استيفاء الأقساط التي بذمة الموظفين المحالين إلى التقاعد قسراً



ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير المالية والجهات المعنية بالإيعاز بالتريث في استيفاء الأقساط التي بذمة الموظفين المحالين إلى التقاعد قسراً، مبينة أن راتبهم التقاعدي أصبح معظمه يستقطع للأقساط والمتبقي لايكفي للمعيشة .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك العديد من الشكاوى من قبل الموظفين المحالين للتقاعد القسري الذين يطالبون بالتريث وتأجيل استيفاء الأقساط التي بذمتهم لحين التسوية او لغاية استلام الراتب للمشمولين بقانون 26 لسنة 2019 التعسفي الذي تسبب لهم بأزمات تثقل كواهلهم يوماً بعد يوم، فالكثير منهم غير قادرين على توفير المعيشة لعوائلهم منذ عشرة أشهر، فهل من الإنصاف أن يكون هذا حال المتقاعد الذي خدم الدولة ٢٥ أو ٣٠ عاماً؟ “.

وبينت :” ان المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تم ايقاف راتب الموظف الكفيل (والمستمر بالخدمة حالياً) وهو يشتكي ويطالب بإطلاق راتبه، وهذه مشكلة أخرى من انعكاسات القانون القسري ” ، داعية رئيس الوزراء ووزير المالية والجهات المعنية إلى ” مراعاة الظروف المعيشية السيئة لهذه الشريحة، خصوصاً وأن معظمهم لديهم أبناء يدرسون في المدارس والجامعات وليس لديهم مصدر رزق سوى الراتب التقاعدي، وبالتالي نرى ضرورة الإيعاز بالتريث في استيفاء الأقساط التي بذمتهم “.