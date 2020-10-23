قيادي بالنصر يدعو الكاظمي للاستعانة بالشارع العراقي في حملته لمكافحة الفساد

دعا القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الخميس، 22 تشرين الأول، 2020، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للاستعانة بالشارع العراقي في حملته لمكافحة الفساد.

وقال الرديني في حديث إن “لجنة مكافحة الفساد تعهدت بفتح ملفات حيتان الفساد إلا أن وتيرة عملها تراجعت بسبب الضغوط السياسية”، مبينا أن “تحطيم شبكات الفساد واعتقال كبار قادتها من سياسيين ومسؤولين كبار تحتاج إلى إرادة وشجاعة كبيرة من الجهات المعنية”.

واضاف أن “الكاظمي بإمكانه الاستعانة بالشارع العراقي في مكافحة الفساد من أجل مساندته ودعمه على اعتبار أنه لا يمتلك كتلة داخل مجلس النواب”.

وكان الرديني، أكد الخميس (8 تشرين الأول 2020)، أن رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، تعرض للتهديد من قبل بعض القوى السياسية، بسبب الحملة الاخيرة لمكافحة الفساد.

وقال الرديني في حديث إن “حكومة الكاظمي كانت لديها نية حقيقية لاعتقال الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد، لكن ذلك قابله رفض سياسي من قبل بعض الاطراف المتضررة من الحملة، لدرجة التهديد بسحب الثقة عن الحكومة الحالية”.

واضاف أن “هذا التهديد تسبب بإيقاف الحملة الحكومية خصوصاً وأن الكاظمي ليس لديه اي كتلة سياسية في مجلس النواب العراقي”.