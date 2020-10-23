كيفية تحقيق الربح عبر الإنترنت في العراق؟



في الوقت الحالي فإن أغلب الأنشطة التجارية والعملية قد انتقلت إلى الإنترنت، لذا فإن هناك اهتمام كبير بين الشباب بالبحث عن عملٍ عبر الإنترنت نظرًا لأنه يمنحهم أجورًا مُرتفعة، وحرية في تحديد مكان العمل، كما يُمكنك الإعتماد على العمل عبر الإنترنت كمصدر دخل إضافي أو في العمل بدوام كامل. وفي هذا المقال سوف نُلقي نظرة على أهم وأفضل طرق كسب الأموال عبر الإنترنت والتي تعتمد على مهارات أو هوايات قد تكون متميزًا فيها!

الرهان على الرياضات العالمية

إذا كُنت تمتلك معرفة بالرياضات والفرق المحلية والعالمية، ولديك شغفًا بمتابعة الإحصاءات والتحليلات المُختلفة، وتتمتع بمهارة كبيرة في التنبؤ بنتائج المباريات فيُمكنك أن تُحقق أرباحًا كبيرة من المراهنة على المباريات الرياضية على مواقع الرهانات المعروفة مثل Betfinal!

يدعم بيت فاينل البطولات العراقية المحلية والبطولات العالمية أيضًا، وهو يُتيح لك أنواع مُختلفة من الرهانات مثل الرهان على النتيجة النهائية، أو نتيجة الشوط الأول/ الثاني، أو اللاعبين الذين سوف يُحرزون الأهداف، أو أي احتمال آخر.

وإذا كُنت تسعى إلى تنمية أرباحك إلى أقصى درجة فيُمكنك أن تُراهِن على العاب الكازينو التي يُقدمها بيت فاينل أيضًا.

أما إذا كُنت مُهتمًا بتحقيق الربح من العاب الإنترنت مثل روليت وبلاك جاك وبوكر وبسلوتس فقُم بالدخول على الرابط السابق وستجد فيه الكثير من المعلومات الرائعة حول كافة العاب الإنترنت المُربحة!

التسويق بالعمولة

التسويق بالعمولة وسيلة منخفضة التكلفة وسهلة نسبيًا لكسب المال عبر الإنترنت. حيث أنك ستقوم بالترويج لمنتجات أو خدمات شركة ما على موقعك، أو مدونتك، أو حتى من خلال حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحينما يقوم المستخدم بشراء هذه المنتجات باستخدام الخاص بك فسوف تحصل على نسبة مُحددة من عملية البيع كمُكافأة لك من الشركة.

يعتمد التسويق بالعمولة في الأساس على حجم حركة المرور على موقعك وعدد متابعينك. فكلما كان عدد الزيارات أكبر كلما كانت احتمالية تحقيقك للربح أعلى.

لذلك يجب عليك تقديم محتوى يجذب الزوار المُهتمين بشراء المُنتجات التي تسوق لها. على سبيل المثال، إذا كُنت مُهتمًا بالألعاب فيُمكنك أن تُقدم فيديوهات حول أهم الألعاب العالمية وتقيماتها، وحينما تبدأ في جذب المتابعين المُهتمين بالرياضات الإلكترونية فيُمكنك أن تبدأ في التسويق لألعاب مُعينة، وأجهزة كمبيوتر، ولوحات المفاتيح، وغيرها من المنتجات التي تبيعها الشركات المُتخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية.

إطلاق متجرك الإلكتروني على الإنترنت

من أفضل الوسائل التي تضمن لك تحقيق المزيد من المبيعات وجذب المزيد من العملاء هو أن تقوم بإطلاق موقع إلكتروني لبيع منتجاتك عبر الإنترنت. لن تحتاج إلى مُصمم أو مُبرمج أو كاتب مُحتوى حيث يُمكنك الإعتماد على أحد ثيمات الوردبريس الجاهزة، والتقاط صورًا لمنتجاتك بنفسك، وكتابة المحتوى التسويقي الذي تراه مناسبًا.

ويُمكنك أن تتعاقد مع شركة شحن لتوصيل منتجاتك إلى العملاء، أو توظيف شخصًا آخر، أو حتى توصيل المنتجات بنفسك. ومن الأفضل التركيز على فئة واحدة من المنتجات لتتمكن من الدخول إلى السوق بقوة، وتقديم أفكار دعائية ناجحة، واجتذاب عملاء دائمين.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك أن تُحقق دخلًا أكبر من مواقع التجارة الإلكترونية من خلال السماح لخدمة استضافة الإعلانات (Google AdSense) بالعمل على موقعك!

النشر عبر الإنترنت

يُمكنك أن تقوم بنشر كتابًا إلكترونيًا في مجال عملك، أو مجال دراستك، أو في أي مجال آخر لديك اهتمامًا به. ومن خلال النشر عبر الإنترنت يُمكنك أن تحصل على مصدرٍ جديد للمال يُؤمِّن لك الحصول على الدخل السلبي (وهو الدخل الذي تستمر في الحصول عليه لفترة طويلة بعد الإنتهاء من عملك الأصلي).

أكبر شركتين تُمكّنانك من النشر الذاتي للكتب الإلكترونية هما IngramSpark و Kindle Direct Publishing. ويمكنك بيع الكتب الإلكترونية على منصات مثل Amazon وإذا كنت قادرًا على التسويق لنفسك وتعريف مُجتمع القراء بك، فيُمكنك بيع الكتب الإلكترونية مباشرة على موقعك الإلكتروني وزيادة أرباحك.

بالإضافة إلى ذلك، فإذا كنت تقوم بالتدوين لفترة طويلة حول موضوع معين، فيجب أن تكون قادرًا على تحرير وتجميع منشوراتك الحالية في كتاب دون القيام بكثيرٍ من العمل الإضافي.

إذا لم تكن لديك كل المهارات اللازمة لضمان الحصول على كتابك بالشكل الذي يُرضيك، فيُمكنك الاستعانة بمحرر لمراجعة وتصحيح كتابتك ومصمم لإنشاء غلاف جذاب. وإذا كنت تواجه مشكلة في تحويل أفكارك إلى فقرات وفصول، فيمكنك تعيين محرر لمساعدتك في ذلك المرحلة الأولى من الكتابة.

الربح من الإستبيانات المدفوعة عبر الإنترنت

يعد ملء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت طريقة سهلة لكسب القليل من الأموال أو الجوائز الإضافية مثل بطاقات الهدايا.

هناك الكثير من شركات الأبحاث والتسويق التي تهتم بآراء المُستخدمين والمستهلكين في مُنتجاتها مثلAmerican Consumer Opinion ، وDecision Analyst، وIdeaShifters ، و Swagbucks .

ومع ذلك لا تتوقع أن تربح أكثر من دولار واحد لكل استطلاع. وفي أغلب الأحيان قد تضطر إلى تقديم قدرًا كبيرًا من المعلومات عن نفسك حتى يتم تقديم استطلاعات الرأي المناسبة لميولك وتفضيلاتك.

عند البحث عن فرص المشاركة في الاستبيانات، اختر فقط الشركات التي تتمتَّع بسجلٍ حافل في الدفع مُقابل الإستبيانات التي يقوم بها الزوار وأنها ليست مُصممة للاحتيال على معلوماتك الشخصية. يجب أيضًا أن تضع في اعتبارك أنك قد لا تكون مؤهلاً لإجراء استبيانات معينة لأنك لا تتطابق مع التركيبة السكانية التي تبحث عنها الشركة. على سبيل المثال، قد تكون كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا وبالتالي فإنك لا تدخل ضمن الجمهور المُستهدف.