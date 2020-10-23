محلل سياسي: تظاهرات ٢٥ أكتوبر ستطالب المجتمع الدولي بالتدخل

أكد المحلل السياسي أحمد الابيض، اليوم الخميس، أن مظاهرات يوم الـ ٢٥ من الشهر الجاري ستكون بمثابة تجديد العهد للثورة التي انطلقت خلال العام الماضي، وستركز في مطالبها على دعوة المجتمع الدولي لالتدخل.

وأوضح الأبيضأن «المطالبة ستوجه للمجتمع الدولي دون استثناء بأن يرعى الوضع العراقي ولا يترك الأمور على حالها لكون الطبقة السياسية غير جادة بالإصلاح السياسي أو إحداث تغيير حقيقي للوضع العراقي، وهذا ما لا يمكن أن يستمر بعد اندلاع الثورة الشبابية».

أحمد الأبيض

مبيناً بأن «الشباب المتظاهر قد استفادوا من تجاربهم السابقة وأصبحوا أكثر كفاءة بالتحشيد والإعلام وطرق حمايتهم من القتلة والمجرمين الذين لا زالوا يتمتعون بالحماية من قبل بعض القوى السياسية، ونحن نحذر الشباب من بعض القوى السياسية التي تحاول ركوب موجة التظاهرات».