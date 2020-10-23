مذكرة قضائية باعتقال صحفية عراقية متهمة بـ”القذف”

وجاء في مذكرة القبض، أن الصالحي تواجه تهمة القذف بموجب الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي.

ولم يتضح على الفور الجهة التي أقامت الدعوى على الصالحي التي تعمل لصالح موقع “ميدل ايست آي” البريطاني.

من جانبها، قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إنها راجعت القصص التي تنشرها الصحفية في موقع “ميدل ايست آي” باللغة الانجليزية، وتبين انها تتناول القضايا السياسية والامنية والملفات المعقدة في الشأن العراقي، ولم يرد اي سب او قذف من قبل الكاتبة في جميع موادها المنشورة.

وأعربت الجمعية، في بيان، عن قلقها إزاء صدور هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تعتقد ان اصدار مذكرة اعتقال لاسباب مجهولة يؤشر خرقا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، ومحاولة لتضييق مساحة العمل، فضلا عن تحذير الصحفية من تناول الملفات الحساسة في عملها الصحفي.

وطالبت، رئيس الوزراء، للإيفاء بالتزاماته التي اطلقها فور تسنمه المنصب، لحماية حرية العمل الصحفي، والتدخل لايقاف ملاحقة الصحفيين بذريعة شكاوى قضائية غير مستندة لدليل.

ويعد العراق من بين أسوأ الأماكن للعمل الصحفي، إذ يتعرض الصحفيون إلى الاغتيال والاعتداء والمضايقات منذ سنوات طويلة.