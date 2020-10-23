مصدر كوردي سوري: حتى اللحظة PKK من يدير غربي كوردستان .. و«فك الارتباط» عقدة الحوارات الجارية

كشف مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الخميس، أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› يرفضان فك الارتباط بين الإدارة الذاتية وحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر إن «المجلس الوطني الكوردي يطالب بتضمين بند واضح ضمن بنود الاتفاق بين الطرفين، ينص على قطع العلاقة بحزب العمال الكوردستاني وعدم تدخل الأخير في شؤون الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وعموم المنطقة».

وأضاف أن «حزب الاتحاد الديمقراطي و(قسد) رفضا هذا المطلب واكتفيا بقبول تضمين بند ينص على عدم تدخل أي طرف خارجي أو كوردستاني في شؤون المنطقة، دون الإشارة إلى حزب العمال الكوردستاني بالاسم».

وأشار المصدر، إلى أن «كوادر حزب العمال الكوردستاني يديرون حتى اللحظة الهيئات في الإدارة الذاتية ويتدخلون في كل شاردة وواردة، كما لا يثقون بمسؤولي الإدارة، على الرغم من أنهم عسكريون لا يعرفون شيئاً عن المؤسسات الإدارية».

لافتاً، إلى أن «العمال الكوردستاني يزج بالمواطنين الكورد في غربي كوردستان في أجنداته الحزبية وصراعاته مع تركيا وأطراف أخرى».

وذكر المصدر، أن «العمال الكوردستاني حوّل غربي كوردستان إلى ساحة صراع له مع تركيا لحل خلافاته وخسارة عفرين وسرى كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض) وتفريغها من السكان لصالح الميليشيات السورية المسلحة الموالية لأنقرة دليل على ذلك».

يذكر أن المفاوضات الكوردية – الكوردية السورية تأجلت إلى إشعار آخر بسبب انتهاء مهمة ممثلة الخارجية الأمريكية التي كانت تشرف على الاجتماعات في غربي كوردستان (شمال سوريا).