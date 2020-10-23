❮❯ الامن التركي يعتقل 4 مسؤولين في الشعوب الديمقراطي

اعتقلت الشرطة التركية ، يوم الخميس ، 4 مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي HDP في آمد (دياربكر) بشمال كوردستان (جنوب شرق تركيا) كما أفادت مصادر أمنية تركية.

والموقوفون الأربعة خلال مداهمات للشرطة هم رئيسا الحزب في آمد هوليا الوكمان أويانيك وزياد جيلان، ونظيراهما في ينيسهير رمزية سيزيتشي وقاسم كايا.

وبحسب مصدر قضائي تركي ، ضبطت يافطات لحزب العمال الكوردستاني PKK ووثائق خلال المداهمات.

وتتهم السلطات التركية الحزب بأنه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا والذي تصنفه أنقرة والدول الغربية منظمة “إرهابية”.

ويرفض حزب الشعوب الذي اعتقل عدد من قادته منذ ثلاث سنوات، هذه الاتهامات ويؤكد أنه يتعرض لقمع بسبب معارضته الرئيس التركي.

ويقبع صلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق للحزب في السجن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لاتهامات تتعلق بـ”الإرهاب”.

وفي الأشهر الماضية أقيل رؤساء بلديات تابعين للحزب في مدن شمال كوردستان واعتقلوا لصلاتهم المفترضة بحزب العمال الكوردستاني.