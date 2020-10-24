اعلان تشكيل “جبهة تشرين” لتنسيق التظاهرات في بغداد والمحافظات

بهدف توحيد تنسيقيات الاحتجاجات في المدن العراقية ، أعلن ناشطون عراقيون، الجمعة ، تشكيل كيان سياسي باسم “جبهة تشرين”.

بيان باسم الحراك الشعبي في العراق، قال إن “تشكيل جبهة تشرين جاء لتنسيق عمل تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، وهي جبهة مفتوحة أمام جميع الجهات الوطنية”.

البيان أضاف أن “جبهة تشرين تضم 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين”، داعيا إلى احتجاجات سلمية الأحد المقبل.

البيان لم يذكر تفاصيل عن “الجبهة” ومكوناتها.‎

ويأتي إعلان تشكيل الكيان السياسي بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق تظاهرة موحدة في بغداد ، غداً الاحد ، تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجات 25 أكتوبر / تشرين الأول.

وبدأ المحتجون في بغداد التحضيرات الخاصة بتظاهرة الأحد، عبر تعليق صور في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد لقتلى الاحتجاجات حيث من المقرر أن تصل جموع المتظاهرين من مختلف المحافظات إلى العاصمة للمشاركة في التظاهرة الموحدة.

وبدأ الحراك الشعبي بالعراق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والكشف عن قتلة المتظاهرين .