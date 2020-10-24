كشف مسؤول في هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان، أن الأمم المتحدة بصدد تنفيذ مشاريع بيئية في إقليم كوردستان والعراق، وأنها شرعت بوضع خطط وبرامج لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال عبد الرزاق خيلاني، مدير الدائرة الفنية في هيئة حماية وتحسين البيئة لـ (باسنيوز): «أسست الأمم المتحدة منظمة خاصة بالتغيرات المناخية باسم (UNFCCC)، والتي تعمل بشكل رئيسي على جمع مساهمات مالية من الدول التي تلوث البيئة، ومنحها للدول النامية والتي لا تمتلك إمكانات اقتصادية لتنفيذ مشاريع بيئية».

وأضاف «العراق واحد من هذه الدول التي تم تحديدها لتلقي هذه المنح المالية، وكذلك إقليم كوردستان ضمن إطار العراق، لتنفيذ مشاريع تشجير وتحسين البيئة».

وأوضح خيلاني، أن «هذه المشاريع سيتم اختيارها وتنفيذها وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها من قبل المنظمة الأممية، ولهذه الغاية سيزور إقليم كوردستان وفد منها، لشرح تلك الشروط والضوابط لنا من خلال ورشة عمل سيحضرها ممثلو الوزارات المعنية في حكومة إقليم كوردستان».

وأشار خيلاني، إلى أنه «بعد أن يتم إرسال هذه المشاريع المختارة إلى المنظمة الأممية، ستدخل حيز التنفيذ، ما سيشكل مكسباً كبيراً لبيئة إقليم كوردستان، وخاصة من ناحية المناخ».