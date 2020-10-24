الزراعة توجه بالمحافظة على استقرار أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، السبت، كافة منتجي بيض المائدة بالمحافظة على استقرار اسعاره في الاسواق المحلية، فيما دعا الأجهزة الأمنية للتعامل مع المضاربين بأسعار السوق ممن “يروجون” لفتح الاستيراد وضربهم “بيد من حديد”.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن الخفاجي “أكد ضرورة حماية المستهلك العراقي من المضاربين بالاسواق المحلية والذين ينتهزون الفرص لأجل الاضرار بالمنتج المحلي من جانب والتأثير على دخل المواطن اليومي من جانب آخر”.

ونقل البيان عن الوزير قوله إن “قطاع الدواجن يشهد نمواً متصاعداً وبنسب مضاعفة وهناك تباشير بزيادة الانتاج من خلال المشاريع التي تم تأهيلها فضلا عن المشاريع التي ستدخل الانتاج قريبا والتي ستجعل من قطاع الدواجن رقماً مهماً في الدخل القومي للبلاد”.

وأضاف الخفاجي أن “الوزارة تحمي المنتج المحلي ولكافة المنتجات الزراعية وبنفس الوقت تحمي المستهلك”، داعياً كافة منتجي الدواجن الى “القيام بتجهيز المواطنين بشكل مباشر من خلال تسيير سيارات جوالة وبأسعار مناسبة”.

وتابع أن “البعض يحاول ان يعيد قطاع الدواجن الى نقطة الصفر وهذا لن نقبل به”، عاداً حماية المنتج المحلي “مسؤولية وطنية وشرفية”.

وطلب الخفاجي، من المحافظين، “تسهيل انسيابية حركة نقل بيض المائدة وخاصة في المحافظات المنتجة”، واصفاً في الوقت ذاته، المضاربين بأسعار السوق ممن يروجون الى فتح الاستيراد بـ”المنتفعين على حساب المواطن بشكل غير شرعي”

ودعا الخفاجي مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية في جهاز الامن الوطني وكافة الاجهزة الساندة إلى “الضرب بيد من حديد لكل من يلعب بقوت المواطن اليومي”.