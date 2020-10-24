Posted on by

العامري ولاهور شيخ جنكي يؤكدان ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي ، الجمعة، على ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني.

وذكر مكتب العامري في بيان ان “العامري استقبل، اليوم، لاهور شيخ جنكي “.

واضاف ان “الجانبين بحثا المستجدات الراهنة والاوضاع العامة في البلاد وضرورة التنسيق بين الجانبين من اجل خلق مناخ وطني ينعكس بالايجاب على جميع الملفات السياسية والامنية”.

واوضح المكتب، انه “تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق وتقوية اطر التواصل بين تحالف الفتح والاتحاد الوطني الكردستاني”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close