انــت مـِـنـو

ميسون نعيم الرومي

آنـَه العـراق آنـه العـِـلم

آنه الحضاره آنه القـَـلـَم

آنـَه اللي نادَه بالسـِــلـِم

آنـَه المـَجـِد بيـن الُامـم

آنـَه الشـباب آنه القـِمـَم

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

آنـَه النـَـفـط آنـَه النـَخـَـل

دجله اوفـرات آنـَه الأزل

قـانـون آنـَـه والعـَــدل

آنـَه الوسـَـط بيـن الدول

آنـَه الأمـَـل آنـَه العـَمـَـل

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

آنـَه العـراقي المنتفـض

أفدي الوطن أحمي الأرض

حـُـب البـَـلد ويـَّه النـَـبض

آنـَـه العراقي اللي نهـَـض

اهلي الشعب أحمي العرض

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

آنـَـه الشـَهيد آنـَه المجد

آنـَـه اللي حر اومو عبد

آنـَـه اللي ثابـت ما أرد

آنـَـه اللي دمي ما بـرد

آنـَـه اللي خالد للأبـَـد

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

آنـَـه اللي حـَـقي أنتزع

بالحق عـَـنـيـد اوما أكـَع

بس العـَـلم بيدي انـرُفـَع

آنـَـه السـبع إبـن السـبع

آنه اللي أصفه امن النبع

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

ضد الظلم آنـَـه ثـِرت

حقي أريده اوما خفت

للوطن أنـقـِـذ قـَـرَّرِت

آنـَـه العراق آنه الگلت

تغيير من الجذر انه ردت

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

آنه اهلي سومر.. بابل أكد

جدي (الحسين) اللي صمد

بالذلـَّه ما نـِـقـْـبـَـل أبـَـد

عـَـلمنه جـدنا .. ما نـِـرِد

آنـَـه الشعـَـب وابن البلد

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

آنـَـه اللي تاريـخه كـِـتـَـب

قافـل قـَـضيـتـَه اوما تـِعـَب

ايرجع العراق اللي انسلب

-(يسجن) القاتـِـل والنهـَـب

آنـَـه الشعب وابن الشعـب

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

المـرأه آنـَـه .. ام الوطـَـن

آنـَـه اوگفت ضد المحن

أســنـِـد إخـوتي والإبـن

دمّي اويه دمهـم منعجـِـن

تاريـخ اشـهـَـد.. يا زمن

انـت مـنو .. انـت مـنـو

***

أم آنـَـه زوجه اوأخـت

إيـد بـيـد اوياكـم ثـِـرت

ابـدم (ابني) آنـَـه احلفت

اطلـَع واكـَمـّـل ما ردت

ما ارجع ابد يبني صحت

انـت مـنـو .. انـت مـنـو

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هديتي الى ثوار تشرين الأبطال

مستوحاة من اهازيجهم المعبرة

بمناسبة مرور سنة على ثورة اكتوبر المجيدة

ثورة حتى النصر لتحرير وطننا من براثن الطغمة الفاسدة

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24/تشرين الثني/2020

ســـــــــــــــتوكهولم