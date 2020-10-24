باسم ياخور يخوض موسم رمضان 2021 بمسلسل “العربجي”

يستعد الفنان السوري باسم ياخور، لتصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد “العربجي”، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن المُقرر أن يخوض به منافسة الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ويُجسد “ياخور” ضمن أحداث العمل، شخصية “عربجي” يقع في حب فتاة تقوم بتغسيل الموتى، لكنها ترفض تلك العلاقة، ويسعى “ياخور” لإيجاد طريق لإقناعها بحبه لها.

المسلسل من إنتاج شركتي “غولدن لاين ميديا”، و”آي سي ميديا”، وتأليف الكاتب السوري عثمان جحي، والإخراج لتامر إسحق.

جدير بالذكر أن باسم ياخور، شارك في الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي “ببساطة” الذي عُرض عبر الشاشات السورية أول العام الحالي، 2020، وهو من بطولة جيني إسبر، فادي صبيح، إنجي مراد، وآخرين، وتأليف رنا الحريري، وإخراج تامر إسحاق.