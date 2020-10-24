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بعد انتحار زوجته… أنباء عن هروب المغني العراقي جلال الزين

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، بحادثة انتحار نور كاظم زوجة الفنان العراقي الشاب، جلال الزين، بعدما أطلقت النار على نفسها من سلاح “كلاشينكوف”، في منزلهما الواقع في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد.

وتناقل المستخدمون، عبر موقع “تويتر”، معلومات حول أنّ الزواج تم منذ بضعة أشهر خارج المحكمة وهو ما يعرف بـ”العرفي”، ما أدى إلى نشوء خلافات عائلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن هروب الفنان بعد انتحار زوجته إلى خارج ابلاد، في الوقت الذي نقل البعض منها عن مصادر أمنية أنّ مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه لإجراء التحقيق اللازم في الواقعة.

كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العلاقة بين الفنان وزوجته لم تكن مستقرة، بسبب معارضتها لغناء الزين في النوادي الليلية، وبأنّه عليك الاكتفاء بحفلات الأعراس.
يذكر أنّ جلال الزين لم يعلّق على انتحار زوجته وحرق منزله، بل إنه نشر صور سيلفي مع أصدقائه على حسابه في “إنستغرام”، بحسب ما ذكره موقع “البوابة” بنسخته الإنكليزية.

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