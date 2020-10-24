حلوة ما شفت جديد الفنان محمد الفارس

العراق : 2020

أطلق الفنان العراقي محمد الفارس أغنيته الجديدة ” حلوة ما شفت ” التي تحمل طابعاً رومانسياً، ويعتبر هذا العمل هو بداية التعاون بين الفنان محمد الفارس وشركة تيونز أرابيا ، ليقطف أولى ثمار هذا التعاون بهذا العمل ” حلوة ما شفت ” حاملا الكثير من الرسائل ، من ألم الفراغ العاطفي الذي تفرضه اللامبالاة والإهمال الذي يطفئ مشاعر الحب وصاغ كلمات العمل الشاعر علي الذهبي ومن الحان عامر رأفت ، وتوزيع و مكساج وماستر عثمان عبود وهي باللهجة العراقية ، ومن إنتاج شركة Tunes Arabia وإشراف عام حسن طالب .

ويقول مطلع الأغنية:

حلوة ماشفت منك … جبتهة وياك هاملني

اذا ماتعرف اتقدر … اكو غيرك يقدرني

اني اهواي حبيتك … وانتة اهواي عايفني

ليش اضوج من تعرف … واحد غيرك يحبني

ويعتبر الفنان محمد الفارس الفنان العراقي محمد الفارس واحد من أهم نجوم الأغنية الشبابية العراقية ، حقق العديد من النجاحات الغنائية ، خصوصا من خلال أغنية “حبك يدق بالرأس ” والعديد من الأعمال

التي تبعتها .

للإستماع لأغنية ” حلوة ما شفت ” للفنان محمد الفارس على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات الخليجية والعربية .