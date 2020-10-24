سفيرة النوايا الحسنة و لمسة أمل جديدة وفاء بن خليفة مكرمة في مركز راشد

حسنة السعودية وفاء بن خليفة بزيارة مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي و كانت في استقبالها الرئيسة التنفيذية السيدة مريم عثمان ، ومجموعة من العاملين في المؤسسة الخيرية الى جانب حشد من الاعلاميين و الوجوه الاجتماعية ، و بعد جولة في المكان قامت السفيرة بواجبها الخيري و التقت بعض الاطفال الذين يحصلون على رعاية و اهتمام المركز الابرز على مستوى الوطن العربي .

رافقت بن خليفة في جولتها الانسانية ابنتها صابرينا كوبو وقد تم تكريم السفيرة بدرع مركز راشد لاصحاب الهمم ، حيث شكرت المكرمة السيدة مريم عثمان على جهودها و شفافيتها و اندفاعها في سبيل دعم الخير ، و اشارت الى ان ثقتها بمركز راشد لا حدود لها انطلاقاً من الامارات العربية المتحدة منارة العطاء و المحبة .

وشددت السفيرة بن خليفة رئيسة مؤسسة وفاء الخير الانسانية على ضرورة التكاتف من أجل تعزيز العطاء بكل الامكانيات المتاحة من أجل ان تبقى لمسة الامل قائمة في نفوس الاخرين