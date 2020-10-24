عضو حقوق الانسان: إعادة النازحين يجب ان تكون طوعية

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، المعة، بان إعادة النازحين يجب ان تكون طوعية.

وقال الغراوي في بيان “إننا مازلنا نراقب خطوات الحكومة في إعادة النازحين الى مناطقهم والتي يجب ان تكون عودة طوعية مع توفر المقومات الانسانية لهم”.

واضاف الغراوي ان “الكثير من النازحين مازالت مناطقهم مدمرة ولايوجد لهم اي موارد اقتصادية لديمومة حياتهم وبالتالي أن اعادتهم في ظل هكذا ظروف يعد عودة قسرية ويعرضهم للخطر “.

واضاف “اننا في الوقت الذي نثمن فيه جهود وزارة الهجرة في دعم النازحين فاننا ندعو الحكومة بالسعي الجاد الى اعادة اعمار مناطق النازحين لتسهيل عودتهم وتقديم مساعدات غذائية لمدة ستة اشهر عودتهم مع الاسراع بتقديم التعويضات لهم ومنحة العودة”.