عمليات نينوى تعلن تطهير جزيرة كنعوص بالكامل

أعلنت قيادة محافظة عمليات نينوى، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، تحرير جزيرة كنعوص بالكامل من عناصر تنظيم داعش.

وذكرت القيادة في بيان أن “قائد عمليات نينوى، اللواء الركن اسماعيل المحلاوي أعلن انتهاء عملية زور كنعوص بالكامل بعده تطهيرها من بقايا فلول داعش بالكامل”.

وشارك بعمليات تحرير الجزيرة، أصنافاً مختلفة من القوات الأمنية، إضافة إلى إسناد طيران الجيش العراقي، وقتله عدداً من عناصر تنظيم داعش في الجزيرة، وآخر عملية جوية كانت السبت الماضي، بعد تنفيذ أربع طلعات جوية، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.