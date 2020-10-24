فجر السعيد تُعزّي آلاء حسين

وجّهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد التعزية للممثلة العراقية آلاء حسين بوفاة والدها حسين علي سلمان، متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكتبت فجر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “خالص العزاء للفنانه العراقية الكبيرة الاء حسين في وفاة والدها ..ان لله وانا اليه راجعون”.

وكانت آلاء قد نعت والدها ونشرت صورة وعلقت بكلمات مؤثرة مودعة والدها: “والدي الحبيب، بعد صراع عصيب مع مضاعفات كورونا، فقدنا الاب وانكسرنا.. مرينا بأيام ما يعلم بصعوبتها الا الله.. الصبر منك يا رب .. ما كو احد مثله. ولا احد يملئ فراغه” .