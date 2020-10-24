Posted on by

فجر السعيد تُعزّي آلاء حسين

وجّهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد التعزية للممثلة العراقية آلاء حسين بوفاة والدها حسين علي سلمان، متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكتبت فجر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “خالص العزاء للفنانه العراقية الكبيرة الاء حسين في وفاة والدها ..ان لله وانا اليه راجعون”.

وكانت آلاء قد نعت والدها ونشرت صورة وعلقت بكلمات مؤثرة مودعة والدها: “والدي الحبيب، بعد صراع عصيب مع مضاعفات كورونا، فقدنا الاب وانكسرنا.. مرينا بأيام ما يعلم بصعوبتها الا الله.. الصبر منك يا رب .. ما كو احد مثله. ولا احد يملئ فراغه” .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close