مقرب من الصدر: لسنا ضد التظاهرات فنحن من احياها

أكدت صفحة “صالح محمد العراقي”، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن التيار الصدري ليس ضد التظاهرات.

وذكرت الصفحة، “لسنا ضد التظاهرات فنحن من أحياها ولا زلنا نحييها، وإنما نحن ضد (العنف): وفساد المتظاهرين كما نحن ضد الفساد الصادر من بعض المتسلطين في الحكومة كما نحن ضد فساد مدعي الانتماء للتيار ونحن ضد أيّ فساد وانحراف أينما يكون وممن يكون لا نستثني أحداً”.

وتابع: “ولتعلموا ان ثورة السلام لازالت حية في ضمائر الشعب الحي وماتت في قلوب الفاسدين والخارجيين والجوكريين والبعثيين والارشاد، ثم الحمد لله أن بدأت بعض الاصوات من متظاهري تشرين تنادي بالسلمية فشكراً لهم لوأد الفتنة وبالتعاون مع عشائرنا الاصيلة بعد أن بعثنا لهم ممثلاً الاخ السيد عون آل النبي”.

وبينت: “واليوم كل الشعب ينادي بالسلمية ليكون الجميع في ساحات الاحتجاج بما يرضي الله والشعب والوطن والضمير لنزيح غمة الفساد عن كاهل العراق والعراقيين”.