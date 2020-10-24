مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني ينطلق من دون جمهور

ينطلق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020، يوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر في المركز الثقافي الملكي، لتختتم فعاليات المهرجان يوم 28 من الشهر ذاته، من دون جمهور.

مدير المهرجان ايمن سماوي، أكد أن مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني يهدف، إلى دعم الفنانين الذين تعرضوا لظروف صعبة نتيجة جائحة «كورونا» بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة ودعمها و تشجيع الفنانين والموسيقيين والمشاريع الموسيقية والتعريف بالفنان الأردني من خلال الرسائل الجمالية والموسيقية البليغة التي يوجهها المهرجان إلى العالم.

وأضاف «إننا قادرون على التأقلم رغم الظروف التي فرضت علينا بسبب جائحة كورونا، وتعزيز أهداف المهرجان في الترويج للأردن والتعريف بالفنان الأردني محليا وعربيا ، ليشكل هذا المهرجان نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني».

ويركز مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020 على ثلاثة حقول، هي: مسابقة الأغنية الأردنية المتكاملة، ومسابقة العزف المنفرد على آلة العود، ودعم المشاريع الموسيقية ويعزز المنافسة الحقيقية بين المتقدمين، وتقديم جيل جديد من الفنانين الذين يمتلكون الموهبة في ظل الشروط الفنية التي وضعتها اللجنة العليا واللجان الفنية الخاصة بالتقييم حسب التخصصات.

وسيتم نقل حفل انطلاق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020 عبر شاشة التلفزيون الأردني، ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك حفل الختام، كما حرصت إدارة المهرجان على تطبيق نظام التباعد الاجتماعي خلال حفل انطلاقة المهرجان وحتى يوم ختام الفعاليات الذي سيتم فيه الإعلان عن أسماء الفنانين الفائزين.