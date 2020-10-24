نائب: ربط صرف الرواتب بتمرير قانون الاقتراض تهرب من المسؤولية

رأى عضو مجلس النواب صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، ان ربط صرف الرواتب بتمرير قانون الاقتراض محاول للضغط على البرلمان لتمرير القانون وتهرب من المسؤولية.

وقال العكيلي إن “ربط الحكومة لصرف الرواتب بتمرير مجلس النواب الى قانون الاقتراض هو محاولة للضغط من الحكومة على البرلمان لتمرير القانون وهي محاولة منها لإلقاء الكرة في ملعب البرلمان والتهرب من المسؤولية والاخفاق في ادارة هذا الملف وإيجاد الموارد البديلة عن القروض”، مبينا ان “الشعب العراقي اصبح على دراية كاملة بهذا الأسلوب وهو يعني جيدا ان المعني في ادارة الملف المالي هي الحكومة وليس مجلس النواب على اعتبار ان البرلمان سلطة تشريعية رقابية وليس تنفيذية”.

وأضاف العكيلي، أن “مجلس النواب سيمرر قانون الاقتراض، رغم الملاحظات العديدة عليه كونه سيشكل عبء اضافي وديون على الاجيال المقبلة، بالتالي سيمرر لكن ليس بالصورة التي تم ارساله بها من الحكومة حيث سيتم اعادة النظر في الأرقام الموجودة في القانون والإبقاء على المبالغ الضرورية المرتبطة بالرواتب والمصاريف الأساسية فقط”.

وتابع، “ضمن رؤيتنا الشخصية نعتقد ان رئيس الحكومة بحاجة الى اعادة النظر في الشخصية المتصدية لملف وزارة المالية على اعتبار انه لم يكن في مستوى الازمة وتعظيم الموارد كما ان الوزارات لم يكن لديها اي مخطط وزاري ضمن البرنامج الحكومي”.