وزير النفط العراقي: مشاورات بين العراق وتوتال لاستثمار الغاز بمحافظتين

أعلن وزير ​النفط​ العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، عن مشاورات مع شركة “​توتال​” الفرنسية لاستثمار ​الغاز​ في محافظتي ​بغداد​ و​البصرة​.

ونشر موقع “السومرية نيوز” العراقي البيان الصحفي للوزير قال فيه “من الضروري التعجيل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والصناعات البتروكيماوية و​الطاقة​ المستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوفير فرص التدريب المتقدمة للعاملين في القطاع النفطي”.

وأضاف عبد الجبار: “لمسنا من الشركات النفطية التي تباحثنا معها ثقة المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة العراقي ورغبتهم بتوسيع وتنويع وزيادة افاق التعاون، خصوصا شركات BP، وأكسون موبيل، وايني، وكاز بروم وغيرها”.

وأعرب عبد الجبار عن “أمله في التوصل قريبا إلى الاتفاق بشأن المباحثات مع شركة توتال”.

وكشف عبد الجبار مسبقا عن وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع ايران فإن هناك حوارات مع الجانب الايراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول، وإن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة.

وأوضح عبد الجبار أن وزارته تعمل على إكمال تلك المشاريع حتى عام 2025، وسنرفع إنتاج الغاز إلى كميات كبيرة تصل من 2500 إلى 3000 مليون قدم مكعب غاز، لافتا إلى أن جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليا أو قيد الإحالة أو قيد إعداد تندر المشروع.