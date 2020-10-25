إلا رسول الله …

1

كيف هي الحرية بدون الأخلاقيات

بضاعة فاسدة مكدسة في قلب فقد بوصلة النبضات

2

يجب أن تكون الروح حية كي تتمكن الحرية من الحركة

عندما تنفصل عن العقل تصدأ

3

كل الأحرار بحثوا عن الحرية

جيفارا الحسين ابن علي مسعود البارزاني غاندي

حين وجدوها بنوا حولها سورا عاليا من الملاحم والبطولات

حتى لا تفقد نقائها دفئها رونقها

4

لو كانت اللوحات والعطور تتكلم وترى وتسمع لبصقت في وجه الحرية

الفن صدفة الحالمين

الأريج بلورة الثائرين

5

التعصب الناشىء عن واقعة وحشية

دليل على فقدان حاسة الحرية

6

ديلاكروا قتل الحرية

7

إلا رسول الله

إيفان علي عثمان

شاعر وكاتب