إلا رسول الله …
1
كيف هي الحرية بدون الأخلاقيات
بضاعة فاسدة مكدسة في قلب فقد بوصلة النبضات
2
يجب أن تكون الروح حية كي تتمكن الحرية من الحركة
عندما تنفصل عن العقل تصدأ
3
كل الأحرار بحثوا عن الحرية
جيفارا الحسين ابن علي مسعود البارزاني غاندي
حين وجدوها بنوا حولها سورا عاليا من الملاحم والبطولات
حتى لا تفقد نقائها دفئها رونقها
4
لو كانت اللوحات والعطور تتكلم وترى وتسمع لبصقت في وجه الحرية
الفن صدفة الحالمين
الأريج بلورة الثائرين
5
التعصب الناشىء عن واقعة وحشية
دليل على فقدان حاسة الحرية
6
ديلاكروا قتل الحرية
7
إلا رسول الله
إيفان علي عثمان
شاعر وكاتب