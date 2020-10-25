الكاظمي والعودة بخفي حنين

بقلم صبيح الكعبي

{بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} صدق الله العلي العظيم .

لكل منا أهداف وتطلعات تتلاءم ومسير الحياة اليومية بطرق واساليب لابد من يريد سبر أغوارها ان يحدد هدفه ويرسم طريقه , بعد ان هيأ وأستحضر مستلزمات مسيره ورسم بداية طريقه وحدد نهاية مطافه , بالـتأكيد ستنعكس عليه ايجابا أو سلبا , الكاظمي واحدة من المؤشرات عليه منذ تسنمه السلطة يسعى لمد جسور التواصل والانفتاح على العالم لشرح قضية العراق والتشاور مع قادة العالم خاصة وانه يعيش أزمة صحية , اقتصادية , ديون , أزمة رواتب , فساد , بؤر مؤثره , اقتصاد مشلول , أجندات أجنبية واقليمية .

محطاته الاوربية الاخيرة كانت المانيا , فرنسا , واخرها بريطانيا لا اعتراض على هذا النهج باعتباره مسؤول عنه امام الشعب ,المؤسف في الأمر ان محطته الأخيرة بريطانيا الدولة العجوز التي تعاني من :-

01عزلة دولية بعد خروجها من الوحدة الأوربية.

02 تمر أزمة اقتصادية خانقة .

03تمر بأزمة صحية متفاقمة بسبب وباء الكورونا .

أذن هي مشلولة الحركة ولايمكنها ان تقدم شيء يستحق الذكر وما ذكرناه أثر بشكل كبير على وضعها الداخلي والخارجي وفرضت عليها قيود شُلت اقتصادها وإضافة لأزماتها أزمات أخرى , عوامل تجعلها منكمشة العطاء ضعيفة الموقف, سوآءا على مستوى الاقتصاد أو الموقف الدولي أو فك أزمته الصحية{ فاقد الشي لا يعطيه } . الهدف من الزيارة نتمنى ان يصب في مصلحة العراق و ما يطمح له من حل أزماته في جوانب عديدة منها :-

01مساعدة العراق في حل أزمته الاقتصادية وفك الديون .

02بناء قواته من خلال التسليح والتدريب ليكون قادرا على حماية وضعه الداخلي وفرض القانون .

03مساعدته في حل أزمته الصحية وايجاد علاجات لمرض الكورونا وتزويده بالأجهزة الطبية المتطورة لبناء البنى التحتية لها .

04مساعدته في الجانب الاستخباري وتزويده بالأجهزة والمعدات التي تساعده على ضرب العملاء والدواعش .

هذه الزيارة بالتأكيد كلفة العراق اموالا طائلة من خزينة الدولة الخاوية من حيث الفنادق والطيران والايفاد و الحمايات البلد بأمس الحاجة لها . نؤكد ان بريطانيا لا تملك ما نطمح له ولذلك عودة الوفد بخفي حنين .